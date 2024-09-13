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Антонов рассказал о реакции американских экс-чиновников на заявления Путина
Антонов рассказал о реакции американских экс-чиновников на заявления Путина - РИА Новости, 13.09.2024
Антонов рассказал о реакции американских экс-чиновников на заявления Путина
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после заявлений президента России Владимира Путина о возможном разрешении Украине наносить удары вглубь... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:42
2024-09-13T21:42
2024-09-13T21:43
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после заявлений президента России Владимира Путина о возможном разрешении Украине наносить удары вглубь территории РФ, ему звонили экс-чиновники, которые спрашивали, что действительно стоит за такими заявлениями президента. Путин в четверг заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Позднее он добавил, что при прямом участии Запада в конфликте РФ будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться. "Вчерашние заявления Владимира Владимировича (Путина - ред.) были очень внимательно отфиксированы здесь, мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями, я просто говорил о том, что "коллеги, не играйте с огнем"", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
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Россия, США, Украина, Владимир Путин, Анатолий Антонов, НАТО, В мире
Антонов рассказал о реакции американских экс-чиновников на заявления Путина
Антонов: экс-чиновники спрашивали, что стоит за заявлениями Путина по Украине