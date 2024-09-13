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Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии - РИА Новости, 13.09.2024
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13:52 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/zavod-1972502255.html
Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии
Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии - РИА Новости, 13.09.2024
Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии
В рамках экономического форума "Карелия 20/24" в пятницу состоялось открытие завода по производству автоклавного газобетона компании "КСМ Газобетон" в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:52
2024-09-13T13:52
республика карелия
петрозаводск
николай патрушев
александр гуцан
артур парфенчиков
вологодская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В рамках экономического форума "Карелия 20/24" в пятницу состоялось открытие завода по производству автоклавного газобетона компании "КСМ Газобетон" в Петрозаводске, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Государственной думы Валентина Пивненко.Проектная мощность предприятия – 111 тысяч кубометров газобетона в год. Благодаря таким объемам производства, завод не только полностью обеспечит потребность строительной отрасли республики, но и позволит поставлять продукцию на рынки ближайших регионов – Мурманской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Ранее на территории республики такой автоклавный газобетон не производили. Это популярный и востребованный материал, который широко используется при строительстве как многоэтажных жилых домов, так и ИЖС, и нежилых зданий. "Строительное предприятие "КСМ Газобетон" запускается сегодня. Это очень хорошее событие, и оно хорошее не только для республики Карелия, но и для всего северо-запада. Соседние регионы тоже смогут пользоваться возможностью, которые откроются", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил Гуцана и Парфенчикова за продленную работу в открытии завода. И подчеркнул, что в Карелии открывается все больше промпредприятий, что говорит об экономическом росте республики. "Обещания сбываются, говорилось, что в течение года завод будет построен и его построили", - добавил Гуцан. Объем инвестиций в строительство завода, приобретение производственного оборудования и подключение к инженерным сетям составил более миллиарда рублей. Большую часть оборудования для завода произвели в России. На предприятии будет создано 42 рабочих места. Кроме того, правительство Карелии оказало предприятию необходимую поддержку. "Здорово, когда в нашей родной Карелии открываются новые предприятия, тем более такие современные и нужные. Сейчас Карелия – это большая стройка, строим много предприятий новых и соцобъектов, много строится жилья", - добавил Парфенчиков. По его словам, на начальном этапе "КСМ Газобетон" был предоставлен льготный заем на 100 миллионов рублей. Региональный бюджет полностью взял на себя расходы на подключение завода к инженерным сетям – газо- и водоснабжению, канализации, электроэнергии. В ближайшее время планируется предоставить предприятию субсидию на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта. Предприятия группы "КСМ" претендуют на объединение в промышленный кластер, что позволит привлекать дополнительные федеральные ресурсы на их развитие.
https://ria.ru/20240912/kareliya-1972306965.html
https://ria.ru/20240913/verf-1972402341.html
республика карелия
петрозаводск
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республика карелия, петрозаводск, николай патрушев, александр гуцан, артур парфенчиков, вологодская область
Республика Карелия, Петрозаводск, Николай Патрушев, Александр Гуцан, Артур Парфенчиков, Вологодская область

Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии

© Фото : Администрация Главы Республики КарелияОткрытие завода по производству автоклавного газобетона компании "КСМ Газобетон" в рамках экономического форума "Карелия 20/24"
Открытие завода по производству автоклавного газобетона компании КСМ Газобетон в рамках экономического форума Карелия 20/24 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Администрация Главы Республики Карелия
Открытие завода по производству автоклавного газобетона компании "КСМ Газобетон" в рамках экономического форума "Карелия 20/24". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В рамках экономического форума "Карелия 20/24" в пятницу состоялось открытие завода по производству автоклавного газобетона компании "КСМ Газобетон" в Петрозаводске, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Государственной думы Валентина Пивненко.
Проектная мощность предприятия – 111 тысяч кубометров газобетона в год. Благодаря таким объемам производства, завод не только полностью обеспечит потребность строительной отрасли республики, но и позволит поставлять продукцию на рынки ближайших регионов – Мурманской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее на территории республики такой автоклавный газобетон не производили. Это популярный и востребованный материал, который широко используется при строительстве как многоэтажных жилых домов, так и ИЖС, и нежилых зданий.
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"Строительное предприятие "КСМ Газобетон" запускается сегодня. Это очень хорошее событие, и оно хорошее не только для республики Карелия, но и для всего северо-запада. Соседние регионы тоже смогут пользоваться возможностью, которые откроются", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба.
Он также поблагодарил Гуцана и Парфенчикова за продленную работу в открытии завода. И подчеркнул, что в Карелии открывается все больше промпредприятий, что говорит об экономическом росте республики.
"Обещания сбываются, говорилось, что в течение года завод будет построен и его построили", - добавил Гуцан.
Объем инвестиций в строительство завода, приобретение производственного оборудования и подключение к инженерным сетям составил более миллиарда рублей. Большую часть оборудования для завода произвели в России. На предприятии будет создано 42 рабочих места.
Кроме того, правительство Карелии оказало предприятию необходимую поддержку.
"Здорово, когда в нашей родной Карелии открываются новые предприятия, тем более такие современные и нужные. Сейчас Карелия – это большая стройка, строим много предприятий новых и соцобъектов, много строится жилья", - добавил Парфенчиков.
По его словам, на начальном этапе "КСМ Газобетон" был предоставлен льготный заем на 100 миллионов рублей. Региональный бюджет полностью взял на себя расходы на подключение завода к инженерным сетям – газо- и водоснабжению, канализации, электроэнергии. В ближайшее время планируется предоставить предприятию субсидию на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
Предприятия группы "КСМ" претендуют на объединение в промышленный кластер, что позволит привлекать дополнительные федеральные ресурсы на их развитие.
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Республика КарелияПетрозаводскНиколай ПатрушевАлександр ГуцанАртур ПарфенчиковВологодская область
 
 
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