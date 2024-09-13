https://ria.ru/20240913/zavod-1972502255.html

Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии

Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии - РИА Новости, 13.09.2024

Завод по производству автоклавного газобетона запустили в Карелии

В рамках экономического форума "Карелия 20/24" в пятницу состоялось открытие завода по производству автоклавного газобетона компании "КСМ Газобетон" в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:52

2024-09-13T13:52

2024-09-13T13:52

республика карелия

петрозаводск

николай патрушев

александр гуцан

артур парфенчиков

вологодская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В рамках экономического форума "Карелия 20/24" в пятницу состоялось открытие завода по производству автоклавного газобетона компании "КСМ Газобетон" в Петрозаводске, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Государственной думы Валентина Пивненко.Проектная мощность предприятия – 111 тысяч кубометров газобетона в год. Благодаря таким объемам производства, завод не только полностью обеспечит потребность строительной отрасли республики, но и позволит поставлять продукцию на рынки ближайших регионов – Мурманской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Ранее на территории республики такой автоклавный газобетон не производили. Это популярный и востребованный материал, который широко используется при строительстве как многоэтажных жилых домов, так и ИЖС, и нежилых зданий. "Строительное предприятие "КСМ Газобетон" запускается сегодня. Это очень хорошее событие, и оно хорошее не только для республики Карелия, но и для всего северо-запада. Соседние регионы тоже смогут пользоваться возможностью, которые откроются", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил Гуцана и Парфенчикова за продленную работу в открытии завода. И подчеркнул, что в Карелии открывается все больше промпредприятий, что говорит об экономическом росте республики. "Обещания сбываются, говорилось, что в течение года завод будет построен и его построили", - добавил Гуцан. Объем инвестиций в строительство завода, приобретение производственного оборудования и подключение к инженерным сетям составил более миллиарда рублей. Большую часть оборудования для завода произвели в России. На предприятии будет создано 42 рабочих места. Кроме того, правительство Карелии оказало предприятию необходимую поддержку. "Здорово, когда в нашей родной Карелии открываются новые предприятия, тем более такие современные и нужные. Сейчас Карелия – это большая стройка, строим много предприятий новых и соцобъектов, много строится жилья", - добавил Парфенчиков. По его словам, на начальном этапе "КСМ Газобетон" был предоставлен льготный заем на 100 миллионов рублей. Региональный бюджет полностью взял на себя расходы на подключение завода к инженерным сетям – газо- и водоснабжению, канализации, электроэнергии. В ближайшее время планируется предоставить предприятию субсидию на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта. Предприятия группы "КСМ" претендуют на объединение в промышленный кластер, что позволит привлекать дополнительные федеральные ресурсы на их развитие.

https://ria.ru/20240912/kareliya-1972306965.html

https://ria.ru/20240913/verf-1972402341.html

республика карелия

петрозаводск

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, петрозаводск, николай патрушев, александр гуцан, артур парфенчиков, вологодская область