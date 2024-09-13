https://ria.ru/20240913/zarplaty-1972504537.html

В России замедлился рост зарплат, заявил Центробанк

В России замедлился рост зарплат, заявил Центробанк - РИА Новости, 13.09.2024

В России замедлился рост зарплат, заявил Центробанк

Рост заработных плат в России замедлился в последние месяцы, но остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:45

2024-09-13T13:45

2024-09-13T13:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рост заработных плат в России замедлился в последние месяцы, но остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания по ключевой ставке. "Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)