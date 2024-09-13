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ГД обсудит запрет на усыновление для жителей стран, где можно сменить пол
ГД обсудит запрет на усыновление для жителей стран, где можно сменить пол - РИА Новости, 13.09.2024
ГД обсудит запрет на усыновление для жителей стран, где можно сменить пол
Госдума 25 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, следует из проекта... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:58
2024-09-13T17:58
2024-09-13T19:33
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Госдума 25 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, следует из проекта календаря палаты, который появился в думской электронной базе."О проекте федерального закона № 671278-8 "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" (в части установления запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, в которых разрешена смена пола) <…> 25.09.2024", — сказано в документе.Среди авторов законопроекта: спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Они отмечают, что цель документа — исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.Как пояснял Володин, речь идет об отказе в усыновлении или опеке детей из России для граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы.По словам спикера, в Европе и США устойчиво растет количество процедур по смене пола, так как их стимулируют со стороны государства.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
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общество, россия, вячеслав володин, петр толстой, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Петр Толстой, Ирина Яровая, Госдума РФ
ГД обсудит запрет на усыновление для жителей стран, где можно сменить пол
ГД обсудит 25 сентября запрет на усыновление жителям стран, где есть смена пола
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Госдума 25 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, следует из проекта календаря палаты, который появился в думской электронной базе.
"О проекте федерального закона № 671278-8 "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" (в части установления запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, в которых разрешена смена пола) <…> 25.09.2024", — сказано в документе.
Среди авторов законопроекта: спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Они отмечают, что цель документа — исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.
Как пояснял Володин, речь идет об отказе в усыновлении или опеке детей из России для граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы.
По словам спикера, в Европе и США устойчиво растет количество процедур по смене пола, так как их стимулируют со стороны государства.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.