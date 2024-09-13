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ГД обсудит запрет на усыновление для жителей стран, где можно сменить пол

ГД обсудит запрет на усыновление для жителей стран, где можно сменить пол - РИА Новости, 13.09.2024

ГД обсудит запрет на усыновление для жителей стран, где можно сменить пол

Госдума 25 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, следует из проекта... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:58

2024-09-13T17:58

2024-09-13T19:33

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вячеслав володин

петр толстой

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Госдума 25 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола, следует из проекта календаря палаты, который появился в думской электронной базе."О проекте федерального закона № 671278-8 "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" (в части установления запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, в которых разрешена смена пола) <…> 25.09.2024", — сказано в документе.Среди авторов законопроекта: спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Они отмечают, что цель документа — исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.Как пояснял Володин, речь идет об отказе в усыновлении или опеке детей из России для граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы.По словам спикера, в Европе и США устойчиво растет количество процедур по смене пола, так как их стимулируют со стороны государства.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20240824/mask-1968275690.html

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общество, россия, вячеслав володин, петр толстой, ирина яровая, госдума рф