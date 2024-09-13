https://ria.ru/20240913/zapad-1972531046.html

На Западе сделали заявление о масштабной войне

На Западе сделали заявление о масштабной войне - РИА Новости, 13.09.2024

На Западе сделали заявление о масштабной войне

США разжигают масштабную войну, которая приведет к уничтожению всей Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:59

2024-09-13T14:59

2024-09-13T17:51

в мире

сша

россия

европа

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821700240_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_258349e63544b56c97dbe156073767ac.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США разжигают масштабную войну, которая приведет к уничтожению всей Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.По его словам, большинство европейцев, поддерживающих Украину, с радостью игнорируют тот факт, что такой конфликт уничтожит жизнь в Европе."И все это ради войны, которую планируют и выгодно разжигают вдали", — написал Боуз, прикрепив фото из Белого дома США.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Накануне глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.

https://ria.ru/20240913/ssha-1972546152.html

https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, европа, владимир путин, нато, вооруженные силы украины