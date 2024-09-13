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На Западе сделали заявление о масштабной войне - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 13.09.2024 (обновлено: 17:51 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/zapad-1972531046.html
На Западе сделали заявление о масштабной войне
На Западе сделали заявление о масштабной войне - РИА Новости, 13.09.2024
На Западе сделали заявление о масштабной войне
США разжигают масштабную войну, которая приведет к уничтожению всей Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:59
2024-09-13T17:51
в мире
сша
россия
европа
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США разжигают масштабную войну, которая приведет к уничтожению всей Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.По его словам, большинство европейцев, поддерживающих Украину, с радостью игнорируют тот факт, что такой конфликт уничтожит жизнь в Европе."И все это ради войны, которую планируют и выгодно разжигают вдали", — написал Боуз, прикрепив фото из Белого дома США.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Накануне глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
https://ria.ru/20240913/ssha-1972546152.html
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в мире, сша, россия, европа, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Западе сделали заявление о масштабной войне

Боуз: США задумали масштабную войну, которая уничтожит Европу

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США разжигают масштабную войну, которая приведет к уничтожению всей Европы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
По его словам, большинство европейцев, поддерживающих Украину, с радостью игнорируют тот факт, что такой конфликт уничтожит жизнь в Европе.
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"И все это ради войны, которую планируют и выгодно разжигают вдали", — написал Боуз, прикрепив фото из Белого дома США.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Накануне глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияЕвропаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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