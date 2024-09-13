https://ria.ru/20240913/zapad-1972422197.html

Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут

Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут - РИА Новости, 13.09.2024

Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут

Мейнстримные СМИ Запада не объективны в освещении ситуации в Донбассе и в секторе Газа и пишут то, что им скажут, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:37

2024-09-13T06:37

2024-09-13T08:54

в мире

донбасс

pink floyd

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

уотерс роджер

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Мейнстримные СМИ Запада не объективны в освещении ситуации в Донбассе и в секторе Газа и пишут то, что им скажут, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости. "Нет, конечно нет. Западные СМИ, мейнстримные медиа на Западе пишут то, что им говорят. Речь не идет о предоставлении новостей. Это написание нарратива, который они хотят написать", - сказал Уотерс, отвечая на вопрос о справедливом отражении ситуации в Донбассе и Газе в западных СМИ.

https://ria.ru/20240913/zapad-1972419254.html

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Роджер Уотерс: западные СМИ необъективно освещают ситуации в Донбассе и в Газе Западные СМИ не объективны в своем освещении ситуации в Донбассе и в Газе, мейнстрим-медиа пишут то, что им скажут, заявил основатель Pink Floyd Роджер Уотерс 2024-09-13T06:37 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, pink floyd, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, уотерс роджер