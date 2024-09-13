https://ria.ru/20240913/zapad-1972422197.html
Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут
Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут - РИА Новости, 13.09.2024
Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут
Мейнстримные СМИ Запада не объективны в освещении ситуации в Донбассе и в секторе Газа и пишут то, что им скажут, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:37
2024-09-13T06:37
2024-09-13T08:54
в мире
донбасс
pink floyd
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
уотерс роджер
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Мейнстримные СМИ Запада не объективны в освещении ситуации в Донбассе и в секторе Газа и пишут то, что им скажут, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости. "Нет, конечно нет. Западные СМИ, мейнстримные медиа на Западе пишут то, что им говорят. Речь не идет о предоставлении новостей. Это написание нарратива, который они хотят написать", - сказал Уотерс, отвечая на вопрос о справедливом отражении ситуации в Донбассе и Газе в западных СМИ.
https://ria.ru/20240913/zapad-1972419254.html
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Роджер Уотерс: западные СМИ необъективно освещают ситуации в Донбассе и в Газе
Западные СМИ не объективны в своем освещении ситуации в Донбассе и в Газе, мейнстрим-медиа пишут то, что им скажут, заявил основатель Pink Floyd Роджер Уотерс
2024-09-13T06:37
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РИА Новости
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в мире, донбасс, pink floyd, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, уотерс роджер
В мире, Донбасс, Pink Floyd, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Уотерс Роджер
Основатель Pink Floyd заявил, что западные СМИ пишут то, что им скажут
Роджер Уотерс: западные СМИ не освещают объективно ситуацию в Донбассе и Газе