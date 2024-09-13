https://ria.ru/20240913/zapad-1972419254.html

"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО

"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 13.09.2024

"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО

Страны Запада идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Украине удары вглубь территории России. Так отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис прокомментировал... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:45

2024-09-13T05:45

2024-09-13T10:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Страны Запада идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Украине удары вглубь территории России. Так отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте с Москвой."Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги (разрешить Киеву наносить удары вглубь России. — Прим. ред.)", — сказал офицер в эфире YouTube-канала Deep Dive.По его мнению, лидеры западных государств не понимают, что своими решениями они приближают мир к новому этапу военных действий, который может принести еще большие риски эскалации.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240913/nato-1972415055.html

https://ria.ru/20240913/ssha-1972408074.html

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в мире, россия, украина, нато, владимир путин