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"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 13.09.2024 (обновлено: 10:03 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/zapad-1972419254.html
"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО
"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО - РИА Новости, 13.09.2024
"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО
Страны Запада идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Украине удары вглубь территории России. Так отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис прокомментировал... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:45
2024-09-13T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Страны Запада идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Украине удары вглубь территории России. Так отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте с Москвой."Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги (разрешить Киеву наносить удары вглубь России. — Прим. ред.)", — сказал офицер в эфире YouTube-канала Deep Dive.По его мнению, лидеры западных государств не понимают, что своими решениями они приближают мир к новому этапу военных действий, который может принести еще большие риски эскалации.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240913/nato-1972415055.html
https://ria.ru/20240913/ssha-1972408074.html
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в мире, россия, украина, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Владимир Путин
"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО

Дэвис: Запад "играет с огнем", готовясь разрешить Киеву удары вглубь России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Страны Запада идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Украине удары вглубь территории России. Так отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте с Москвой.
"Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги (разрешить Киеву наносить удары вглубь России. — Прим. ред.)", — сказал офицер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Париже сделали неожиданное заявление после слов Путина о конфликте с НАТО
Вчера, 04:26
По его мнению, лидеры западных государств не понимают, что своими решениями они приближают мир к новому этапу военных действий, который может принести еще большие риски эскалации.
Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На Западе раскрыли, почему США хотят разрешить удары вглубь России
Вчера, 02:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОВладимир Путин
 
 
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