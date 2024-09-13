Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
Захарова: в США нужна новая профессия — специалист по санкциям против РФ
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
"Думаю, в США должна появиться новая профессия - специалист по введённым против России санкциям. Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT. "И снова седая ночь", как говорится", - написала она в своём Telegram-канале.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.
Также в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в якобы участии телеканала RT в операциях по вмешательству в демократию и предстоящие выборы в Молдавии. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Четвертого сентября Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и входящих в ее состав РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik, определив их статус как "иностранных представительств". Минфин США также ввел санкции в отношении руководства RT.
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Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).