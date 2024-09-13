https://ria.ru/20240913/zakharova-1972431012.html
МИД согласен с ФСБ по поводу британских дипломатов, заявила Захарова
МИД согласен с ФСБ по поводу британских дипломатов, заявила Захарова - РИА Новости, 13.09.2024
МИД согласен с ФСБ по поводу британских дипломатов, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министерство иностранных дел России полностью разделяет оценки ФСБ РФ деятельности... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:46
2024-09-13T08:46
2024-09-13T08:55
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что министерство иностранных дел России полностью разделяет оценки ФСБ РФ деятельности "британских как бы дипломатов"."Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов", - сказала она.ФСБ ранее сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России.По данным российской спецслужбы, прекращена аккредитация 6 сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. ФСБ также заявила, что потребует досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.
https://ria.ru/20240913/britaniya-1972427295.html
https://ria.ru/20240912/london-1972387477.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, лондон, мария захарова, центральная азия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Лондон, Мария Захарова, Центральная Азия
МИД согласен с ФСБ по поводу британских дипломатов, заявила Захарова
Захарова: МИД разделяет оценки ФСБ о деятельности британских дипломатов