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В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства - РИА Новости, 13.09.2024
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16:09 13.09.2024 (обновлено: 19:49 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html
В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства
В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства - РИА Новости, 13.09.2024
В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства
Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья и его сообщников задержали по делу о взятках, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:09
2024-09-13T19:49
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
московская областная дума
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья и его сообщников задержали по делу о взятках, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Следователем &lt;…&gt; задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений", — говорится в релизе.По данным следствия, в июне первый зампред правительства получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей, ректор вуза выступил посредником. За это предпринимателю обещали беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей для подмосковных школ, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также общее покровительство.В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что задержанный — Илья Бронштейн.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Московской области Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого чиновник возглавлял областное Министерство образования.Вечером 13 сентября в Тверском суде Москвы РИА Новости сообщили об аресте Ильи Бронштейна и предполагаемого посредника — ректора Андрея Лубского.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), московская областная дума, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ), Московская областная дума, Россия
В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства

Бывшего зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали по делу о взятке

© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"Илья Бронштейн
Илья Бронштейн - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"
Илья Бронштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья и его сообщников задержали по делу о взятках, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Следователем <…> задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений", — говорится в релизе.
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По данным следствия, в июне первый зампред правительства получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей, ректор вуза выступил посредником. За это предпринимателю обещали беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей для подмосковных школ, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также общее покровительство.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что задержанный — Илья Бронштейн.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Московской области Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого чиновник возглавлял областное Министерство образования.
Вечером 13 сентября в Тверском суде Москвы РИА Новости сообщили об аресте Ильи Бронштейна и предполагаемого посредника — ректора Андрея Лубского.
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей ВоробьевСледственный комитет России (СК РФ)Московская областная думаРоссия
 
 
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