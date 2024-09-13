В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства
Бывшего зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали по делу о взятке
© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"Илья Бронштейн
© Фото : пресс-служба "Российского цифрового сотрудничества"
Илья Бронштейн. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья и его сообщников задержали по делу о взятках, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Следователем <…> задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений", — говорится в релизе.
По данным следствия, в июне первый зампред правительства получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей, ректор вуза выступил посредником. За это предпринимателю обещали беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей для подмосковных школ, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также общее покровительство.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что задержанный — Илья Бронштейн.
О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Московской области Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого чиновник возглавлял областное Министерство образования.
Вечером 13 сентября в Тверском суде Москвы РИА Новости сообщили об аресте Ильи Бронштейна и предполагаемого посредника — ректора Андрея Лубского.