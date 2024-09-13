https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html

В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства

В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства - РИА Новости, 13.09.2024

В Подмосковье задержали бывшего первого зампреда областного правительства

Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья и его сообщников задержали по делу о взятках, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:09

2024-09-13T16:09

2024-09-13T19:49

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

следственный комитет россии (ск рф)

московская областная дума

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья и его сообщников задержали по делу о взятках, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Следователем <…> задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений", — говорится в релизе.По данным следствия, в июне первый зампред правительства получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей, ректор вуза выступил посредником. За это предпринимателю обещали беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей для подмосковных школ, подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также общее покровительство.В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что задержанный — Илья Бронштейн.О назначении Бронштейна первым заместителем председателя правительства Московской области Мособлдума сообщила 12 апреля. А уже в конце августа губернатор Андрей Воробьев отправил его в отставку "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". До этого чиновник возглавлял областное Министерство образования.Вечером 13 сентября в Тверском суде Москвы РИА Новости сообщили об аресте Ильи Бронштейна и предполагаемого посредника — ректора Андрея Лубского.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240731/zampred-1963074708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), московская областная дума, россия