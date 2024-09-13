https://ria.ru/20240913/youtube-1972574147.html

Просмотры на YouTube в России снизились незначительно, заявил эксперт

Просмотры на YouTube в России снизились незначительно, заявил эксперт - РИА Новости, 13.09.2024

Просмотры на YouTube в России снизились незначительно, заявил эксперт

Просмотры на американском видеохостинге YouTube упали лишь на 10-15% в России, это связано с тем, что пользователи продолжают смотреть видеоролики в том числе с РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:34

2024-09-13T17:34

2024-09-13T18:04

общество

россия

владимир зыков

youtube

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Просмотры на американском видеохостинге YouTube упали лишь на 10-15% в России, это связано с тем, что пользователи продолжают смотреть видеоролики в том числе с помощью VPN, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. "Падение в среднем лишь 10-15% по просмотрам. Многие россияне поняли, что с мобильных устройств YouTube работает нормально и продолжают смотреть так. Кто-то пользуется VPN для просмотра видео", - рассказал Зыков. По его словам, россияне массово ищут технические средства для просмотра видео на американском сервисе. Так, помимо VPN, появились сайты, позволяющие смотреть контент в хорошем качестве в реальном времени. Для использования нужно вставить ссылку на видеоролик, а сервис сам его найдет и включит. Он добавил, что хоть в России появилось много достойных отечественных сервисов, они по своей наполненности "никогда не заменят YouTube". Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков поддержал эту позицию, пояснив, что американский видеохостинг брал на себя более трети - 35% - всего трафика в Рунете. "Такого нет ни у кого. Это большая библиотека с 1997 года", - подытожил эксперт. В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20240909/youtube-1971693110.html

https://ria.ru/20240909/google-1971653502.html

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общество, россия, владимир зыков, youtube