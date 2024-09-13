https://ria.ru/20240913/yoga-1972415767.html

Священник, муфтий и лама рассказали о своем отношении к йоге

Священник, муфтий и лама рассказали о своем отношении к йоге - РИА Новости, 13.09.2024

Священник, муфтий и лама рассказали о своем отношении к йоге

Православным верующим и мусульманам допустимо заниматься йогой, которая имеет корни в индуизме, если это ограничивается физическими упражнениями, а у буддистов... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:28

2024-09-13T04:28

2024-09-13T04:28

религия

россия

рушан аббясов

буда бадмаев

религия

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Православным верующим и мусульманам допустимо заниматься йогой, которая имеет корни в индуизме, если это ограничивается физическими упражнениями, а у буддистов есть своя йога, рассказали РИА Новости представители духовенства. День йоги в России отмечают 13 сентября поклонники этой практики. Международный день йоги приходится на 21 июня. "Против физического аспекта йоги – физкультуры – ничего нельзя сказать. Это допустимо, если не связано с духовной практикой, под которой понимается любое обращение к высшим силам, например, молитва. То есть если человек принимает позы – ничего дурного в этом нет, если читает мантры – то для православного человека это неприемлемо, так как это практика другой религии", - сказал иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков). Он напомнил, что йога – многоступенчатая практика, и если сначала речь о позах, то далее – о стадиях духовного совершенствования. "Йога чем-то похожа на православную аскетику - есть самоограничения, духовные упражнения. Например, в исихазме (православная аскетическая практика – ред.) тоже сидят в определённых позах, и важно правильное дыхание. Есть фраза "все религии говорят об одном" - да, они говорят в целом о морали и нравственности, но что касается духовных практик – это везде по-разному. И если христиане обращаются к Господу, то индуисты и буддисты – к другим сущностям, силам. Поэтому, развиваясь в йоге, нужно быть осторожным и разделять физкультуру и духовные практики", - заключил иеромонах. Как рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Рушан Аббясов, йога приемлема для мусульман исключительно как способ укрепления тела. "Если йога рассматривается исключительно как способ укрепления тела и улучшения здоровья, она может быть приемлемой для мусульман, при условии, что практикующий не совершает действий, противоречащих исламским принципам. Ислам поощряет заботу о здоровье и физическом благополучии, поэтому, если физические упражнения в рамках йоги помогают в этом, они могут быть полезны", - сказал Аббясов. А буддистам вообще предпочтительно заниматься своей – буддийской – йогой, заявил замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель петербургского дацана Гунзэчойнэй Буда Бадмаев. "У нас есть буддийская йога - йога бодхисаттвы (бодхисаттва - стремящееся к пробуждению или пробужденное существо - ред.). Буддистам предпочтительно заниматься ей. Не знаю, какая йога появилась раньше – буддийская или индуистская, многое очень похоже, но есть и различия. В целом йога бодхисаттвы - это тренировка тела, речи и ума. Есть разные уровни, соответствующие глубине понимания, так сказать, проникновения в религию: на начальном могут заниматься все, на некоторых только те, кто получил посвящение. У нас в дацане тоже проводятся занятия", - заключил лама.

https://ria.ru/20240709/religioznaya-1958579891.html

https://ria.ru/20240809/panteleimon-1965087124.html

https://ria.ru/20240831/pravoslavie-1969674033.html

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россия, рушан аббясов, буда бадмаев, религия