https://ria.ru/20240913/yascheritsa-1972467705.html

Безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили в естественную среду

Безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили в естественную среду - РИА Новости, 13.09.2024

Безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили в естественную среду

Краснокнижную безногую ящерицу, которую туристы обнаружили в рюкзаке после похода в Новой Москве, выпустили в естественную среду, рассказали в Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:48

2024-09-13T11:48

2024-09-13T12:13

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Краснокнижную безногую ящерицу, которую туристы обнаружили в рюкзаке после похода в Новой Москве, выпустили в естественную среду, рассказали в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Не так давно в Новой Москве выпустили безногую ящерицу, которую нашли туристы в своем рюкзаке после похода. Они передали веретеницу в Центр реабилитации диких животных. Там специалисты осмотрели ее и приняли решение выпустить в естественную среду обитания, так как животное было совершенно здорово. Наша подопечная оказалась просто очень любопытной", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что безногая ящерица занесена в Красную книгу Московской области под второй категорией редкости — как вид, численность которого сокращается. Веретеница предпочитает ночной образ жизни, обитает преимущественно в лесах Подмосковья, добавили в департаменте. Ее часто путают со змеей из-за схожего строения тела, но у ящерицы нет ядовитых желез, а ее маленькие слабые челюсти не способны прокусить кожу человека. Так что она только внешне может показаться опасной.

https://ria.ru/20240901/tsapli-1969809155.html

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