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Безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили в естественную среду
Безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили в естественную среду - РИА Новости, 13.09.2024
Безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили в естественную среду
Краснокнижную безногую ящерицу, которую туристы обнаружили в рюкзаке после похода в Новой Москве, выпустили в естественную среду, рассказали в Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:48
2024-09-13T11:48
2024-09-13T12:13
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Краснокнижную безногую ящерицу, которую туристы обнаружили в рюкзаке после похода в Новой Москве, выпустили в естественную среду, рассказали в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Не так давно в Новой Москве выпустили безногую ящерицу, которую нашли туристы в своем рюкзаке после похода. Они передали веретеницу в Центр реабилитации диких животных. Там специалисты осмотрели ее и приняли решение выпустить в естественную среду обитания, так как животное было совершенно здорово. Наша подопечная оказалась просто очень любопытной", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что безногая ящерица занесена в Красную книгу Московской области под второй категорией редкости — как вид, численность которого сокращается. Веретеница предпочитает ночной образ жизни, обитает преимущественно в лесах Подмосковья, добавили в департаменте. Ее часто путают со змеей из-за схожего строения тела, но у ящерицы нет ядовитых желез, а ее маленькие слабые челюсти не способны прокусить кожу человека. Так что она только внешне может показаться опасной.
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Хорошие новости, Москва, Московская область (Подмосковье)
Безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили в естественную среду
Краснокнижную безногую ящерицу, найденную в Новой Москве, отпустили на волю