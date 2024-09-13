https://ria.ru/20240913/wildberries-1972630683.html
Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ
Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ - РИА Новости, 13.09.2024
Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ
Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ) - такая опция была введена несколько лет назад и... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:07
2024-09-13T23:07
2024-09-13T23:07
общество
wildberries
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ) - такая опция была введена несколько лет назад и используется как временная мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Ранее в пятницу Telegram-канал "Москвач" опубликовал сообщение о том, что Wildberries теперь вводит плату за доставку в перегруженные пункты выдачи: плата начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей за доставку. "Опция платной доставки в перегруженные ПВЗ не является новой. Она работает уже несколько лет и является временной мерой, которая помогает пункту выдачи справиться с большим объемом заказов", - сказали в компании. Там объяснили, что специальный алгоритм анализирует загрузку каждого ПВЗ и автоматически находит перегруженные пункты. Он делает пометку, что доставка в такой пункт выдачи будет платной. "Стоимость самой доставки может варьироваться в зависимости от габаритов товара и сложности его транспортировки", - добавили в пресс-службе. Как уточнили в компании, после того, как загрузка ПВЗ приходит в норму, пометка о платной доставке пропадает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом ПВЗ, который не отмечен на карте как перегруженный.
https://ria.ru/20240605/wildberries-1950794684.html
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общество, wildberries
Wildberries прокомментировал сообщения о комиссии за доставку в ПВЗ
Wildberries: платная доставка в перегруженные ПВЗ появилась давно
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ) - такая опция была введена несколько лет назад и используется как временная мера, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Ранее в пятницу Telegram-канал "Москвач" опубликовал сообщение о том, что Wildberries теперь вводит плату за доставку в перегруженные пункты выдачи: плата начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей за доставку.
"Опция платной доставки в перегруженные ПВЗ не является новой. Она работает уже несколько лет и является временной мерой, которая помогает пункту выдачи справиться с большим объемом заказов", - сказали в компании.
Там объяснили, что специальный алгоритм анализирует загрузку каждого ПВЗ и автоматически находит перегруженные пункты. Он делает пометку, что доставка в такой пункт выдачи будет платной. "Стоимость самой доставки может варьироваться в зависимости от габаритов товара и сложности его транспортировки", - добавили в пресс-службе.
Как уточнили в компании, после того, как загрузка ПВЗ приходит в норму, пометка о платной доставке пропадает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом ПВЗ, который не отмечен на карте как перегруженный.