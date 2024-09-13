https://ria.ru/20240913/wildberries-1972424155.html

Wildberries подаст в суд на "ВБ Девелопмент"

Wildberries подаст в суд на "ВБ Девелопмент" - РИА Новости, 13.09.2024

Wildberries подаст в суд на "ВБ Девелопмент"

Wildberries подаст в суд на "ВБ Девелопмент" из-за невыполнения обязательств по договорам, юристы готовят иск на сумму порядка 27 миллиардов рублей, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:11

2024-09-13T07:11

2024-09-13T10:43

экономика

владислав бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Wildberries подаст в суд на "ВБ Девелопмент" из-за невыполнения обязательств по договорам, юристы готовят иск на сумму порядка 27 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). "Юристы объединенной компании Wildberries и Russ готовят иск к "ВБ Девелопмент" на сумму около 27 миллиардов рублей. Претензии связаны с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам", — говорится в сообщении. Отмечается, что со стороны Wildberries все обязательства по этим договорам выполнены и "ВБ Девелопмент" перечислены авансовые платежи. В свою очередь "ВБ Девелопмент" не предоставил никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму. Договорами предусмотрено предоставление ежемесячных отчетов с подтверждающими документами, ни один из них не был предоставлен. "Мы направили в адрес "ВБ Девелопмент" претензию, в которой требуем отчитаться по полученным авансовым платежам. В случае отказа в предоставлении отчетов "ВБ Девелопмент" должен вернуть все авансовые платежи в течение пяти рабочих дней. На случай, если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию", — пояснили в компании. Объединенная компания Wildberries и Russ начала процесс передачи девелоперских проектов, которыми занимались "ВБ Девелопмент", своей дочерней компании для сохранения темпов строительства и возведения логистических объектов в срок. "ВБ Девелопмент" не исполняет свои обязательства, поэтому планируется перезаключение договоров с субподрядчиками, которые уже работают на объектах. Ранее, в августе, в РВБ — юрлице объединенных Russ и Wildberries — сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. Владислав Бакальчук, учредитель компании "ВБ Девелопмент", объяснял, что задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам.

https://ria.ru/20240912/wildberries-1972362982.html

https://ria.ru/20240905/wildberries-1970678862.html

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экономика, владислав бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries