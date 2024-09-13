https://ria.ru/20240913/vzryvy-1972426115.html
В Николаеве зафиксировали два взрыва
В Николаеве зафиксировали два взрыва - РИА Новости, 13.09.2024
В Николаеве зафиксировали два взрыва
Два взрыва, которые также могли оказаться одним взрывом с последующей детонацией, были зафиксированы в четверг примерно в 23.00 мск в районе города Николаев,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:31
2024-09-13T07:31
2024-09-13T07:31
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сергей лебедев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два взрыва, которые также могли оказаться одним взрывом с последующей детонацией, были зафиксированы в четверг примерно в 23.00 мск в районе города Николаев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. По данным подполья, из Николаева пришло несколько сообщений о том, что примерно в 23.00 мск был "взрыв с детонацией или два взрыва". Согласно сообщению одного из коллег Лебедева, была зафиксирована "вспышка и одиночный "прилет" со звуком, напоминающим БПЛА, со стороны объездной дороги за Жуковским кладбищем Николаева. "Николаев. Только что был сильный "бах", уже слышу второй... Звук идёт со стороны ЮТЗ (квартала на юге Николаева - ред.). Но, может, и "прилёт", только что сирена завыла, может, "скорая" или ещё какая машина поехала", - цитирует Лебедев сообщение другого из коллег.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаев (украина), сергей лебедев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, В мире, Украина
В Николаеве зафиксировали два взрыва
Подполье: в Николаеве зафиксировали взрыв с последующей детонацией
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два взрыва, которые также могли оказаться одним взрывом с последующей детонацией, были зафиксированы в четверг примерно в 23.00 мск в районе города Николаев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
По данным подполья, из Николаева пришло несколько сообщений о том, что примерно в 23.00 мск был "взрыв с детонацией или два взрыва". Согласно сообщению одного из коллег Лебедева, была зафиксирована "вспышка и одиночный "прилет" со звуком, напоминающим БПЛА, со стороны объездной дороги за Жуковским кладбищем Николаева.
"Николаев. Только что был сильный "бах", уже слышу второй... Звук идёт со стороны ЮТЗ (квартала на юге Николаева - ред.). Но, может, и "прилёт", только что сирена завыла, может, "скорая" или ещё какая машина поехала", - цитирует Лебедев сообщение другого из коллег.