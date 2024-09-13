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В Николаеве зафиксировали два взрыва - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vzryvy-1972426115.html
В Николаеве зафиксировали два взрыва
В Николаеве зафиксировали два взрыва - РИА Новости, 13.09.2024
В Николаеве зафиксировали два взрыва
Два взрыва, которые также могли оказаться одним взрывом с последующей детонацией, были зафиксированы в четверг примерно в 23.00 мск в районе города Николаев,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:31
2024-09-13T07:31
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
сергей лебедев
в мире
украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два взрыва, которые также могли оказаться одним взрывом с последующей детонацией, были зафиксированы в четверг примерно в 23.00 мск в районе города Николаев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. По данным подполья, из Николаева пришло несколько сообщений о том, что примерно в 23.00 мск был "взрыв с детонацией или два взрыва". Согласно сообщению одного из коллег Лебедева, была зафиксирована "вспышка и одиночный "прилет" со звуком, напоминающим БПЛА, со стороны объездной дороги за Жуковским кладбищем Николаева. "Николаев. Только что был сильный "бах", уже слышу второй... Звук идёт со стороны ЮТЗ (квартала на юге Николаева - ред.). Но, может, и "прилёт", только что сирена завыла, может, "скорая" или ещё какая машина поехала", - цитирует Лебедев сообщение другого из коллег.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаев (украина), сергей лебедев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, В мире, Украина
В Николаеве зафиксировали два взрыва

Подполье: в Николаеве зафиксировали взрыв с последующей детонацией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два взрыва, которые также могли оказаться одним взрывом с последующей детонацией, были зафиксированы в четверг примерно в 23.00 мск в районе города Николаев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
По данным подполья, из Николаева пришло несколько сообщений о том, что примерно в 23.00 мск был "взрыв с детонацией или два взрыва". Согласно сообщению одного из коллег Лебедева, была зафиксирована "вспышка и одиночный "прилет" со звуком, напоминающим БПЛА, со стороны объездной дороги за Жуковским кладбищем Николаева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Николаев. Только что был сильный "бах", уже слышу второй... Звук идёт со стороны ЮТЗ (квартала на юге Николаева - ред.). Но, может, и "прилёт", только что сирена завыла, может, "скорая" или ещё какая машина поехала", - цитирует Лебедев сообщение другого из коллег.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВ миреУкраина
 
 
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