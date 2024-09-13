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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24" в Telegram. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:59
2024-09-13T02:59
2024-09-13T03:12
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24" в Telegram."В Одесской области уже слышны взрывы", — говорится в публикации.В Одесской области с 01.38 мск звучит воздушная тревога.Российская армия начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Украинские СМИ: в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги