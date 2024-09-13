https://ria.ru/20240913/vzryvy-1972411773.html

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 13.09.2024

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24" в Telegram. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T02:59

2024-09-13T02:59

2024-09-13T03:12

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24" в Telegram."В Одесской области уже слышны взрывы", — говорится в публикации.В Одесской области с 01.38 мск звучит воздушная тревога.Российская армия начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240912/zelenskiy-1972392348.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия