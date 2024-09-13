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В Дзержинске при взрыве на химпроизводстве пострадал сотрудник
В Дзержинске при взрыве на химпроизводстве пострадал сотрудник - РИА Новости, 13.09.2024
В Дзержинске при взрыве на химпроизводстве пострадал сотрудник
Работник завода пострадал при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:27
2024-09-13T17:27
2024-09-13T17:27
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Работник завода пострадал при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области в Telegram-канале. "Двенадцатого сентября около 20.30 на территории ООО "НПП Орион" снова произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия 35-летний аппаратчик синтеза госпитализирован с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела, в том числе ожогами туловища, головы, конечностей, а также ожогами дыхательных путей", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование. Ранее сообщалось, что 29 августа 2024 года на территории ООО "НПП Орион" произошел похожий случай - взрыв, при котором пострадали двое аппаратчиков. Они были госпитализированы с термическими ожогами 30% поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица, шеи. Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.
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Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Дзержинске при взрыве на химпроизводстве пострадал сотрудник
Работник завода "НПП Орион" в Дзержинске пострадал при взрыве на производстве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости.
Работник завода пострадал при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области в Telegram-канале
.
"Двенадцатого сентября около 20.30 на территории ООО "НПП Орион" снова произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия 35-летний аппаратчик синтеза госпитализирован с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела, в том числе ожогами туловища, головы, конечностей, а также ожогами дыхательных путей", - говорится в сообщении.
Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.
Ранее сообщалось, что 29 августа 2024 года на территории ООО "НПП Орион" произошел похожий случай - взрыв, при котором пострадали двое аппаратчиков. Они были госпитализированы с термическими ожогами 30% поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица, шеи.
Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.