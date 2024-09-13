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В Дзержинске при взрыве на химпроизводстве пострадал сотрудник

В Дзержинске при взрыве на химпроизводстве пострадал сотрудник - РИА Новости, 13.09.2024

В Дзержинске при взрыве на химпроизводстве пострадал сотрудник

Работник завода пострадал при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:27

2024-09-13T17:27

2024-09-13T17:27

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Работник завода пострадал при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области в Telegram-канале. "Двенадцатого сентября около 20.30 на территории ООО "НПП Орион" снова произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия 35-летний аппаратчик синтеза госпитализирован с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела, в том числе ожогами туловища, головы, конечностей, а также ожогами дыхательных путей", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование. Ранее сообщалось, что 29 августа 2024 года на территории ООО "НПП Орион" произошел похожий случай - взрыв, при котором пострадали двое аппаратчиков. Они были госпитализированы с термическими ожогами 30% поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица, шеи. Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.

https://ria.ru/20240807/samosval-1964706013.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, россия