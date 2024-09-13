https://ria.ru/20240913/vybory-1972624136.html

В Госдепе обвинили RT в желании "выигрывать выборы" во Франции и ФРГ

В Госдепе обвинили RT в желании "выигрывать выборы" во Франции и ФРГ - РИА Новости, 13.09.2024

В Госдепе обвинили RT в желании "выигрывать выборы" во Франции и ФРГ

Спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании "выигрывать выборы" в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:00

2024-09-13T22:00

2024-09-13T22:00

в мире

сша

германия

аргентина

энтони блинкен

маргарита симоньян

антон анисимов

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972610772_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_9317bd36668f8ce10de3d457f923e68d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании "выигрывать выборы" в Аргентине, Германии и Франции и "подстрекать толпу", если этого не происходит, хотя в РФ неоднократно отмечали, что не вмешиваются в избирательные процессы в других странах. Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. "Мы видим ясные доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают выборы, манипулировать толпой для создания насилия и возможности свержения", - заявил Рубин на брифинге. По его словам, сотрудники госдепа якобы обнаружили такие свидетельства в ходе своих визитов в "Аргентину, Германию, Францию". Также среди стран, где телеканал якобы пытался влиять на выборы, чиновник упомянул Молдавию. "(Там - ред.), где предстояли выборы, они (сотрудники госдепа - ред.) видели пути российского влияния", - сказал он. Вопреки своим заявлениям, никаких конкретных фактов, подтверждающих данные обвинения, Рубин не предоставил. Ранее, 4 сентября, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html

https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html

сша

германия

аргентина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, аргентина, энтони блинкен, маргарита симоньян, антон анисимов, франция, государственный департамент сша