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Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР - РИА Новости, 13.09.2024
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01:35 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vybory-1972407743.html
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР - РИА Новости, 13.09.2024
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет, заявил врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:35
2024-09-13T01:35
политика
владимир якушев
николай булаев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет, заявил врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. "Думаю, что отказа от бумажных бюллетеней не будет", - заявил Якушев журналистам. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств, для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.
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политика, владимир якушев, николай булаев, госдума рф, единая россия, цик рф, россия
Политика, Владимир Якушев, Николай Булаев, Госдума РФ, Единая Россия, ЦИК РФ, Россия
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР

Якушев: отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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Девушка голосует на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет, заявил врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.
"Думаю, что отказа от бумажных бюллетеней не будет", - заявил Якушев журналистам.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин
11 сентября, 21:25
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств, для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.
 
ПолитикаВладимир ЯкушевНиколай БулаевГосдума РФЕдиная РоссияЦИК РФРоссия
 
 
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