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Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР - РИА Новости, 13.09.2024
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР
Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет, заявил врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:35
2024-09-13T01:35
2024-09-13T01:35
политика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет, заявил врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. "Думаю, что отказа от бумажных бюллетеней не будет", - заявил Якушев журналистам. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств, для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.
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Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР
Якушев: отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет