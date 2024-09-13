https://ria.ru/20240913/vybory-1972407743.html

Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР

Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР - РИА Новости, 13.09.2024

Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму не будет, заявили в ЕР

Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет, заявил врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T01:35

2024-09-13T01:35

2024-09-13T01:35

политика

владимир якушев

николай булаев

госдума рф

единая россия

цик рф

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отказа от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму 2026 года не будет, заявил врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. "Думаю, что отказа от бумажных бюллетеней не будет", - заявил Якушев журналистам. Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что необходимо создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем, вне зависимости от его жизненных обстоятельств, для этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, так и бумажные бюллетени, если без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей.

https://ria.ru/20240911/gosduma-1972179723.html

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политика, владимир якушев, николай булаев, госдума рф, единая россия, цик рф, россия