https://ria.ru/20240913/vuchichi-1972537722.html

Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской

Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской - РИА Новости, 13.09.2024

Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской

Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила в пятницу на "саммите первых леди" в столице Украины, посвященном проблемам детства и родительства, РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:24

2024-09-13T15:24

2024-09-13T15:48

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БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила в пятницу на "саммите первых леди" в столице Украины, посвященном проблемам детства и родительства, передает агентство Танюг. "Тамара Вучич участвовала сегодня в четвертом саммите первых леди, который проходит в столице Украины Киеве под названием "Защита детства: обеспечение надежного будущего". С приветственной речью выступила... Елена Зеленская, а госпожа Вучич во вступительной части говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители", - сообщило агентство. На мероприятии также присутствовал Владимир Зеленский. Президент Вучич в мае принял жену Зеленского в Белграде, где она выступала на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводила супруга сербского лидера. Жена президента Сербии тогда назвала Зеленскую соорганизатором конференции. В Белграде их сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его тогдашний украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. До этого Елена Зеленская и Тамара Вучич встречались на предыдущем саммите первых леди и супругов глав государств в Киеве в минувшем сентябре. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.

https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

https://ria.ru/20240831/vuchich-1969680603.html

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в мире, сербия, украина, белград (город), владимир зеленский, елена зеленская, александр вучич