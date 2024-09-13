Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской
Тамара Вучич выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской
© Фото : @tamara.vucic.serbiaСупруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
© Фото : @tamara.vucic.serbia
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила в пятницу на "саммите первых леди" в столице Украины, посвященном проблемам детства и родительства, передает агентство Танюг.
"Тамара Вучич участвовала сегодня в четвертом саммите первых леди, который проходит в столице Украины Киеве под названием "Защита детства: обеспечение надежного будущего". С приветственной речью выступила... Елена Зеленская, а госпожа Вучич во вступительной части говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители", - сообщило агентство.
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На мероприятии также присутствовал Владимир Зеленский.
© Фото : @tamara.vucic.serbiaСупруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
© Фото : @tamara.vucic.serbia
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
Президент Вучич в мае принял жену Зеленского в Белграде, где она выступала на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводила супруга сербского лидера. Жена президента Сербии тогда назвала Зеленскую соорганизатором конференции. В Белграде их сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его тогдашний украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. До этого Елена Зеленская и Тамара Вучич встречались на предыдущем саммите первых леди и супругов глав государств в Киеве в минувшем сентябре.
Премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.
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