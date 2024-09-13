Рейтинг@Mail.ru
Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 13.09.2024 (обновлено: 15:48 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vuchichi-1972537722.html
Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской
Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской - РИА Новости, 13.09.2024
Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила в пятницу на "саммите первых леди" в столице Украины, посвященном проблемам детства и родительства, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:24
2024-09-13T15:48
в мире
сербия
украина
белград (город)
владимир зеленский
елена зеленская
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972540758_0:372:1080:980_1920x0_80_0_0_f7a47e42e9d272e9cc2b3ea0931ef0c5.jpg
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила в пятницу на "саммите первых леди" в столице Украины, посвященном проблемам детства и родительства, передает агентство Танюг. "Тамара Вучич участвовала сегодня в четвертом саммите первых леди, который проходит в столице Украины Киеве под названием "Защита детства: обеспечение надежного будущего". С приветственной речью выступила... Елена Зеленская, а госпожа Вучич во вступительной части говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители", - сообщило агентство. На мероприятии также присутствовал Владимир Зеленский. Президент Вучич в мае принял жену Зеленского в Белграде, где она выступала на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводила супруга сербского лидера. Жена президента Сербии тогда назвала Зеленскую соорганизатором конференции. В Белграде их сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его тогдашний украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. До этого Елена Зеленская и Тамара Вучич встречались на предыдущем саммите первых леди и супругов глав государств в Киеве в минувшем сентябре. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.
https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html
https://ria.ru/20240831/vuchich-1969680603.html
сербия
украина
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972540758_0:123:1080:933_1920x0_80_0_0_1ba7950ddf8b6261d3073ef7305748fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, украина, белград (город), владимир зеленский, елена зеленская, александр вучич
В мире, Сербия, Украина, Белград (город), Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Александр Вучич
Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской

Тамара Вучич выступила на саммите первых леди в Киеве с Зеленской

© Фото : @tamara.vucic.serbiaСупруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на саммите первых леди в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : @tamara.vucic.serbia
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила в пятницу на "саммите первых леди" в столице Украины, посвященном проблемам детства и родительства, передает агентство Танюг.
"Тамара Вучич участвовала сегодня в четвертом саммите первых леди, который проходит в столице Украины Киеве под названием "Защита детства: обеспечение надежного будущего". С приветственной речью выступила... Елена Зеленская, а госпожа Вучич во вступительной части говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители", - сообщило агентство.
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Будет еще хуже". США готовят новую цветную революцию
21 августа, 08:00
На мероприятии также присутствовал Владимир Зеленский.
© Фото : @tamara.vucic.serbiaСупруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на саммите первых леди в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : @tamara.vucic.serbia
Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на "саммите первых леди" в Киеве
Президент Вучич в мае принял жену Зеленского в Белграде, где она выступала на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводила супруга сербского лидера. Жена президента Сербии тогда назвала Зеленскую соорганизатором конференции. В Белграде их сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его тогдашний украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. До этого Елена Зеленская и Тамара Вучич встречались на предыдущем саммите первых леди и супругов глав государств в Киеве в минувшем сентябре.
Премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Вучич рассказал, когда последний раз говорил с Путиным
31 августа, 14:42
 
В миреСербияУкраинаБелград (город)Владимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала