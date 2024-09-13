https://ria.ru/20240913/vuchich-1972611108.html

Сторонники силового решения проблемы Косово не готовы воевать, заявил Вучич

Сторонники силового решения проблемы Косово не готовы воевать, заявил Вучич - РИА Новости, 13.09.2024

Сторонники силового решения проблемы Косово не готовы воевать, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, которые призывают взяться за оружие для решения проблемы Косова и Метохии, сами не готовы не... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:09

2024-09-13T20:09

2024-09-13T20:09

в мире

косово

косовска-митровица

сербия

александр вучич

милош вучевич

альбин курти

нато

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БЕЛГРАД, 13 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, которые призывают взяться за оружие для решения проблемы Косова и Метохии, сами не готовы не только участвовать в боевых действиях, но даже заправлять кровати в казарме. В четверг косовоалбанская полиция изъяла из отделения Национального банка Сербии в Косовска-Митровице наличные сербские динары, оставшиеся после запрета Приштины на их обращение в крае и документы из местного отделения архива Сербии. "Что бы мы ни предложили, все будут против. Те, кто сегодня призывает к оружию, в первый же день, когда я позвал бы их заправлять кровать в казарме, сказали бы, что это слишком, что им тяжело и что они боролись не за это, а уже тем более не (за то, чтобы) воевать с кем-либо. А те, кто сегодня призывает к признанию независимости Косово, встрече со своим прошлым и легализации косовской независимости, если бы мы это сделали, заявили бы нам, что мы предатели", - указал Вучич в обращении к гражданам и отметил, что "не существует того чудотворца, который мог бы дать сербам хорошее решение для Косова и Метохии". Сербский лидер добавил, что позже предложит сложные, требующие труда и упорства меры, которые вызовут недовольство многих. Косовоалбанская "полиция" в ночь на 10 сентября задержала с применением силы четверых молодых сербов в северной части Косовска-Митровицы. Днем 10 сентября в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов, членов партии "Сербская демократия", которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии в северной Косовска-Митровице, затем их выпустили. В минувшую среду тысяча местных сербов протестовали у здания полиции. Косовоалбанский суд затем постановил поместить молодых людей на 30 суток под домашний арест. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косова и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косове и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240910/vuchich-1971847601.html

https://ria.ru/20240905/serbiya-1970907772.html

https://ria.ru/20240619/serby-1954119989.html

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в мире, косово, косовска-митровица, сербия, александр вучич, милош вучевич, альбин курти, нато, евросоюз