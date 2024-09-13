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В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vsu-1972601969.html
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.09.2024
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте
ВСУ не смогли ничего добиться в Курской области и ускорили свое поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:13
2024-09-13T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
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курская область
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВСУ не смогли ничего добиться в Курской области и ускорили свое поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы проигрывают в Курской области, и они проигрывают в Донбассе. Конечным результатом (атаки на курское приграничье. — Прим. ред.) является то, что сегодня они находятся в худшем положении, чем были бы, если бы они оставили в Донбассе те силы, которые отправили в Курскую область, но они этого не сделали и ускорили свое поражение", — считает аналитик.Как отметил Миршаймер, вторжение в Курщину не принесло Украине военного преимущества, но ослабило ее позиции в ДНР."На мой взгляд, это была катастрофа. Это просто дало русским, у которых уже было преимущество в Донбассе, еще большее преимущество", — заключил он.Накануне Минобороны России сообщило, что за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.Как заявлял президент Владимир Путин, Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.
https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html
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в мире, сша, россия, украина, курская область, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Курская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте

Миршаймер: ВСУ проиграли одновременно на двух участках фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВСУ не смогли ничего добиться в Курской области и ускорили свое поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинцы проигрывают в Курской области, и они проигрывают в Донбассе. Конечным результатом (атаки на курское приграничье. — Прим. ред.) является то, что сегодня они находятся в худшем положении, чем были бы, если бы они оставили в Донбассе те силы, которые отправили в Курскую область, но они этого не сделали и ускорили свое поражение", — считает аналитик.
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Как отметил Миршаймер, вторжение в Курщину не принесло Украине военного преимущества, но ослабило ее позиции в ДНР.
«
"На мой взгляд, это была катастрофа. Это просто дало русским, у которых уже было преимущество в Донбассе, еще большее преимущество", — заключил он.
Накануне Минобороны России сообщило, что за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.
Как заявлял президент Владимир Путин, Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаКурская областьДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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