https://ria.ru/20240913/vsu-1972596123.html

Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"

Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим" - РИА Новости, 13.09.2024

Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"

Генштаб ВСУ в пятницу назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части ДНР самым "горячим". РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:46

2024-09-13T18:46

2024-09-13T18:47

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генштаб ВСУ в пятницу назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части ДНР самым "горячим". "Сегодня горячее всего на Кураховском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского генштаба. Генштаб ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф