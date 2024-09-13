https://ria.ru/20240913/vsu-1972596123.html
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим" - РИА Новости, 13.09.2024
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"
Генштаб ВСУ в пятницу назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части ДНР самым "горячим". РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:46
2024-09-13T18:46
2024-09-13T18:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генштаб ВСУ в пятницу назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части ДНР самым "горячим". "Сегодня горячее всего на Кураховском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского генштаба. Генштаб ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d462ce69749cf8a557a49983fd1ada1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"
Генштаб ВСУ: на Кураховском направлении горячее всего