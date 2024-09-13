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Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим" - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 13.09.2024 (обновлено: 18:47 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vsu-1972596123.html
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим" - РИА Новости, 13.09.2024
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"
Генштаб ВСУ в пятницу назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части ДНР самым "горячим". РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:46
2024-09-13T18:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генштаб ВСУ в пятницу назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части ДНР самым "горячим". "Сегодня горячее всего на Кураховском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского генштаба. Генштаб ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"

Генштаб ВСУ: на Кураховском направлении горячее всего

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генштаб ВСУ в пятницу назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части ДНР самым "горячим".
"Сегодня горячее всего на Кураховском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского генштаба.
Генштаб ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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