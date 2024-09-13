https://ria.ru/20240913/vsu-1972557087.html
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР
Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:42
2024-09-13T16:42
2024-09-13T16:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета России в ходе осмотра места происшествия. "В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили три человека. Кроме того, повреждена автомобильная грузовая техника и объекты инфраструктуры. Обстрел предположительно производился с применением РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут установленным порядком направленный на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ. Как передаёт корреспондент РИА Новости, обстрел произошёл по территории государственной корпорации "Недра". Ракета взорвалась в непосредственной близости к нескольким грузовикам, рядом с которыми находились трое мужчин. Погибшими оказались водители грузовой техники из Краснодара и Ростова, об этом сообщили журналистам их коллеги. "Сюда приезжают водители, ночью спят, утром грузятся. Прилетел снаряд и убил их. Три человека убиты. Самосвалы ждали загрузки. Погибшие были из Краснодара и Ростова", - поделился Александр. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 48 единиц различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 10 жилых домов и еще четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970558040.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, РСЗО HIMARS
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР
СК: ВСУ при обстреле Новотроицкого, где погибли три человека, применили HIMARS
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета России в ходе осмотра места происшествия.
"В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили три человека. Кроме того, повреждена автомобильная грузовая техника и объекты инфраструктуры. Обстрел предположительно производился с применением РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут установленным порядком направленный на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, обстрел произошёл по территории государственной корпорации "Недра". Ракета взорвалась в непосредственной близости к нескольким грузовикам, рядом с которыми находились трое мужчин.
Погибшими оказались водители грузовой техники из Краснодара
и Ростова
, об этом сообщили журналистам их коллеги.
"Сюда приезжают водители, ночью спят, утром грузятся. Прилетел снаряд и убил их. Три человека убиты. Самосвалы ждали загрузки. Погибшие были из Краснодара и Ростова", - поделился Александр.
По сообщениям Представительства ДНР
в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
), за минувшие сутки ВСУ
18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 48 единиц различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 10 жилых домов и еще четыре объекта гражданской инфраструктуры.