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ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vsu-1972557087.html
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР
Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:42
2024-09-13T16:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
рсзо himars
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета России в ходе осмотра места происшествия. "В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили три человека. Кроме того, повреждена автомобильная грузовая техника и объекты инфраструктуры. Обстрел предположительно производился с применением РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут установленным порядком направленный на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ. Как передаёт корреспондент РИА Новости, обстрел произошёл по территории государственной корпорации "Недра". Ракета взорвалась в непосредственной близости к нескольким грузовикам, рядом с которыми находились трое мужчин. Погибшими оказались водители грузовой техники из Краснодара и Ростова, об этом сообщили журналистам их коллеги. "Сюда приезжают водители, ночью спят, утром грузятся. Прилетел снаряд и убил их. Три человека убиты. Самосвалы ждали загрузки. Погибшие были из Краснодара и Ростова", - поделился Александр. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 48 единиц различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 10 жилых домов и еще четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970558040.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, РСЗО HIMARS
ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР

СК: ВСУ при обстреле Новотроицкого, где погибли три человека, применили HIMARS

© Фото : Пушилин Д.В./TelegramПоследствия украинского удара в поселке Новотроицкое в ДНР
Последствия украинского удара в поселке Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Пушилин Д.В./Telegram
Последствия украинского удара в поселке Новотроицкое в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета России в ходе осмотра места происшествия.
"В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили три человека. Кроме того, повреждена автомобильная грузовая техника и объекты инфраструктуры. Обстрел предположительно производился с применением РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут установленным порядком направленный на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ.
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Как передаёт корреспондент РИА Новости, обстрел произошёл по территории государственной корпорации "Недра". Ракета взорвалась в непосредственной близости к нескольким грузовикам, рядом с которыми находились трое мужчин.
Погибшими оказались водители грузовой техники из Краснодара и Ростова, об этом сообщили журналистам их коллеги.
"Сюда приезжают водители, ночью спят, утром грузятся. Прилетел снаряд и убил их. Три человека убиты. Самосвалы ждали загрузки. Погибшие были из Краснодара и Ростова", - поделился Александр.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 48 единиц различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 10 жилых домов и еще четыре объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияРСЗО HIMARS
 
 
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