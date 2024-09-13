https://ria.ru/20240913/vsu-1972557087.html

ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР

ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 13.09.2024

ВСУ применили РСЗО HIMARS при обстреле Новотроицкого в ДНР

Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:42

2024-09-13T16:42

2024-09-13T16:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

происшествия

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные при обстреле Новотроицкого в ДНР, где погибли трое мирных жителей, применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета России в ходе осмотра места происшествия. "В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили три человека. Кроме того, повреждена автомобильная грузовая техника и объекты инфраструктуры. Обстрел предположительно производился с применением РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут установленным порядком направленный на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ. Как передаёт корреспондент РИА Новости, обстрел произошёл по территории государственной корпорации "Недра". Ракета взорвалась в непосредственной близости к нескольким грузовикам, рядом с которыми находились трое мужчин. Погибшими оказались водители грузовой техники из Краснодара и Ростова, об этом сообщили журналистам их коллеги. "Сюда приезжают водители, ночью спят, утром грузятся. Прилетел снаряд и убил их. Три человека убиты. Самосвалы ждали загрузки. Погибшие были из Краснодара и Ростова", - поделился Александр. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 48 единиц различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 10 жилых домов и еще четыре объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970558040.html

https://ria.ru/20240910/delo-1971762000.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия, рсзо himars