https://ria.ru/20240913/vsu-1972553759.html

СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области

СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области - РИА Новости, 13.09.2024

СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области

ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых военных из Курской области, которые ведут к росту потерь, сообщает газета Guardian со ссылкой на военного медика... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:27

2024-09-13T16:27

2024-09-13T16:27

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых военных из Курской области, которые ведут к росту потерь, сообщает газета Guardian со ссылкой на военного медика Татьяну Романюк. "Легкие раненые становятся тяжелыми..., пока они (военные) ждут эвакуации, а (солдаты с) серьезными ранениями без доступа к квалифицированной помощи... могут умереть. Это проблема с таким длительным сроком эвакуаций", - приводятся слова Романюк в сообщении газеты. Как отмечает газета, иногда эвакуации раненых и погибших приходится ждать несколько дней. По данным газеты, ситуацию усложняют проблемы со связью. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html

https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины