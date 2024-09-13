Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vsu-1972553759.html
СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области
СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области
ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых военных из Курской области, которые ведут к росту потерь, сообщает газета Guardian со ссылкой на военного медика... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:27
2024-09-13T16:27
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых военных из Курской области, которые ведут к росту потерь, сообщает газета Guardian со ссылкой на военного медика Татьяну Романюк. "Легкие раненые становятся тяжелыми..., пока они (военные) ждут эвакуации, а (солдаты с) серьезными ранениями без доступа к квалифицированной помощи... могут умереть. Это проблема с таким длительным сроком эвакуаций", - приводятся слова Романюк в сообщении газеты. Как отмечает газета, иногда эвакуации раненых и погибших приходится ждать несколько дней. По данным газеты, ситуацию усложняют проблемы со связью. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html
https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о трудностях ВСУ с эвакуацией раненых из Курской области

Guardian: ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых из Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых военных из Курской области, которые ведут к росту потерь, сообщает газета Guardian со ссылкой на военного медика Татьяну Романюк.
"Легкие раненые становятся тяжелыми..., пока они (военные) ждут эвакуации, а (солдаты с) серьезными ранениями без доступа к квалифицированной помощи... могут умереть. Это проблема с таким длительным сроком эвакуаций", - приводятся слова Романюк в сообщении газеты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
ВСУ не знают, о каком плане в Курской области говорил Зеленский, пишут СМИ
Вчера, 16:06
Как отмечает газета, иногда эвакуации раненых и погибших приходится ждать несколько дней. По данным газеты, ситуацию усложняют проблемы со связью.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта
Вчера, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала