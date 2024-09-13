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ВСУ не знают, о каком плане в Курской области говорил Зеленский, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html
ВСУ не знают, о каком плане в Курской области говорил Зеленский, пишут СМИ
ВСУ не знают, о каком плане в Курской области говорил Зеленский, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ не знают, о каком плане в Курской области говорил Зеленский, пишут СМИ
Военным ВСУ неизвестен "украинский план", о котором говорил Владимир Зеленский, оценивая уничтожение солдат своей страны в Курской области, сообщает газета... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:06
2024-09-13T16:06
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военным ВСУ неизвестен "украинский план", о котором говорил Владимир Зеленский, оценивая уничтожение солдат своей страны в Курской области, сообщает газета Guardian. "Украинским планом" Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области. "У нас есть строгие приказы не говорить ни о чем, связанном со стратегией на курском фронте. И, честно говоря, мы и сами (о ней) не знаем", - приводит газета слова неназванного украинского офицера. Как отмечает издание, напавшие на Курскую область военные ВСУ не уверены, каким будет их положение в регионе через несколько дней или недель. При этом источник из Киева заявил газете, что оценить в полной мере последствия нападения на Курскую область для Украины будет возможно позже. "Заключительный анализ... будет проведен через несколько недель или месяцев, когда мы узнаем, в состоянии ли мы удерживать эту территорию", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти населенных пунктов, отразила контратаку и сорвала две попытки атак. Накануне ведомство сообщало, что российская группировка войск "Север" за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240913/zelenskij-1972512267.html
https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html
https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html
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7 495 645-6601
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курская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ не знают, о каком плане в Курской области говорил Зеленский, пишут СМИ

Guardian: ВСУ в Курской области неизвестен план, упомянутый Зеленским

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военным ВСУ неизвестен "украинский план", о котором говорил Владимир Зеленский, оценивая уничтожение солдат своей страны в Курской области, сообщает газета Guardian.
"Украинским планом" Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Зеленский намерен уничтожить украинское население, заявил Алаудинов
Вчера, 14:06
"У нас есть строгие приказы не говорить ни о чем, связанном со стратегией на курском фронте. И, честно говоря, мы и сами (о ней) не знаем", - приводит газета слова неназванного украинского офицера.
Как отмечает издание, напавшие на Курскую область военные ВСУ не уверены, каким будет их положение в регионе через несколько дней или недель. При этом источник из Киева заявил газете, что оценить в полной мере последствия нападения на Курскую область для Украины будет возможно позже. "Заключительный анализ... будет проведен через несколько недель или месяцев, когда мы узнаем, в состоянии ли мы удерживать эту территорию", - добавил он.
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области
12 сентября, 15:59
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти населенных пунктов, отразила контратаку и сорвала две попытки атак. Накануне ведомство сообщало, что российская группировка войск "Север" за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На Западе испугались истинного "плана победы" Зеленского
Вчера, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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