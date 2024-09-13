https://ria.ru/20240913/vsu-1972481623.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.09.2024

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки с беспилотника, сбросив один боеприпас, и выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров за... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:30

2024-09-13T12:30

2024-09-13T12:30

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки с беспилотника, сбросив один боеприпас, и выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров за полтора часа, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10:40 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, в 9.05 и 10.25 мск было выпущено еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972390024.html

https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972193192.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, россия, происшествия