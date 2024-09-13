https://ria.ru/20240913/vsu-1972475027.html

ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных

ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных - РИА Новости, 13.09.2024

ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных

ВСУ потеряли за все время боевых действий на курском направлении более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:15

2024-09-13T12:15

2024-09-13T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за все время боевых действий на курском направлении более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, сообщили в Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77", - говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240913/vsu-1972468431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф