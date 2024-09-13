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ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 13.09.2024 (обновлено: 12:20 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vsu-1972475027.html
ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных
ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных
ВСУ потеряли за все время боевых действий на курском направлении более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:15
2024-09-13T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за все время боевых действий на курском направлении более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, сообщили в Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77", - говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972468431.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военных

МО: за время боев в Курской области ВСУ потеряли 12 795 военных и 108 танков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за все время боевых действий на курском направлении более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77", - говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области
Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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