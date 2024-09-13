https://ria.ru/20240913/vsu-1972474066.html

Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 13.09.2024

Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки

Российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:11

2024-09-13T12:11

2024-09-13T12:18

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти населённых пунктов, отразила контратаку и сорвала две попытки атак, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.За минувшие сутки была отражена контратака противника в направлении Обуховки и сорваны две попытки атак в направлении Камышевки и Борков. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф