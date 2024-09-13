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Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 13.09.2024
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12:11 13.09.2024 (обновлено: 12:18 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vsu-1972474066.html
Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 13.09.2024
Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки
Российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:11
2024-09-13T12:18
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти населённых пунктов, отразила контратаку и сорвала две попытки атак, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.За минувшие сутки была отражена контратака противника в направлении Обуховки и сорваны две попытки атак в направлении Камышевки и Борков. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВС РФ отразили контратаку и сорвали 2 попытки атак ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти населённых пунктов, отразила контратаку и сорвала две попытки атак, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
За минувшие сутки была отражена контратака противника в направлении Обуховки и сорваны две попытки атак в направлении Камышевки и Борков. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль, уточнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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