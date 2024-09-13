Российские военные сорвали две попытки атак ВСУ в Курской области за сутки
МО: ВС РФ отразили контратаку и сорвали 2 попытки атак ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" продолжила наступательные действия в Курской области, нанесла поражение формированиям украинских бригад в районах пяти населённых пунктов, отразила контратаку и сорвала две попытки атак, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й и 44-й механизированным, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
За минувшие сутки была отражена контратака противника в направлении Обуховки и сорваны две попытки атак в направлении Камышевки и Борков. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль, уточнили в МО РФ.
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