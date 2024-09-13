https://ria.ru/20240913/vsu-1972468431.html

Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области

Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024

Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области

Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:50

2024-09-13T11:50

2024-09-13T12:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267345_0:60:1195:732_1920x0_80_0_0_3e1d047997c0929a832bce0c0128632e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает телеканал CNN. "Многие... были убиты, много техники уничтожено (в Курской области)", - приводит телеканал слова военного ВСУ по имени Василий. Другие украинские военнослужащие подтвердили CNN, что нападение на область сопровождается потерями, не уступающими тем, которые их сослуживцы несут на других участках фронта. При этом, добавили солдаты, их положение в Курской области становится все сложнее. В ряде подразделений ВСУ также заявили, что в Курской области трудно связываться с командирами: сигналы GPS глушатся, а Starlink в некоторых района региона не работает. Некоторые украинские военные отметили качественные фортификационные сооружения в Курской области, осложняющие их продвижение, отмечает CNN.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф