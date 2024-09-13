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Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 13.09.2024 (обновлено: 12:26 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vsu-1972468431.html
Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области
Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области
Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:50
2024-09-13T12:26
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает телеканал CNN. "Многие... были убиты, много техники уничтожено (в Курской области)", - приводит телеканал слова военного ВСУ по имени Василий. Другие украинские военнослужащие подтвердили CNN, что нападение на область сопровождается потерями, не уступающими тем, которые их сослуживцы несут на других участках фронта. При этом, добавили солдаты, их положение в Курской области становится все сложнее. В ряде подразделений ВСУ также заявили, что в Курской области трудно связываться с командирами: сигналы GPS глушатся, а Starlink в некоторых района региона не работает. Некоторые украинские военные отметили качественные фортификационные сооружения в Курской области, осложняющие их продвижение, отмечает CNN.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские военные пожаловались на серьезные потери в Курской области

CNN: ВСУ жалуются на серьезные потери в Курской области и проблемы со связью

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные, участвующие в нападении на Курскую область, жалуются на серьезные потери и проблемы со связью, сообщает телеканал CNN.
"Многие... были убиты, много техники уничтожено (в Курской области)", - приводит телеканал слова военного ВСУ по имени Василий.
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Другие украинские военнослужащие подтвердили CNN, что нападение на область сопровождается потерями, не уступающими тем, которые их сослуживцы несут на других участках фронта. При этом, добавили солдаты, их положение в Курской области становится все сложнее.
В ряде подразделений ВСУ также заявили, что в Курской области трудно связываться с командирами: сигналы GPS глушатся, а Starlink в некоторых района региона не работает.
Некоторые украинские военные отметили качественные фортификационные сооружения в Курской области, осложняющие их продвижение, отмечает CNN.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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