https://ria.ru/20240913/vsu-1972416415.html

В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом

В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом - РИА Новости, 13.09.2024

В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом

ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, рассказали РИА РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:44

2024-09-13T04:44

2024-09-13T04:44

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

глушковский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 13 сен - РИА Новости. ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе. "Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели", - сказала одна из женщин. Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар. "А потом запах какой-то непонятный", - добавила она. Информацию местных жительниц уже зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/dym-1972212286.html

https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html

https://ria.ru/20240912/kiev-1972369827.html

россия

курская область

глушковский район

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происшествия, россия, курская область, глушковский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)