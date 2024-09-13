Рейтинг@Mail.ru
В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vsu-1972416415.html
В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом
В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом - РИА Новости, 13.09.2024
В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом
ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, рассказали РИА РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T04:44
2024-09-13T04:44
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
глушковский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17bd52e64ce8770d72af179535ad3fdf.jpg
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе. "Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели", - сказала одна из женщин. Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар. "А потом запах какой-то непонятный", - добавила она. Информацию местных жительниц уже зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240912/dym-1972212286.html
https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html
https://ria.ru/20240912/kiev-1972369827.html
россия
курская область
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893140791_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fa0c6942b5effae587dae3c99047d668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, глушковский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Глушковский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом

Жители: ВСУ применяли в Курской области снаряды с неизвестным газом

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. ВСУ при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные, рассказали РИА Новости жительницы сёл в Глушковском районе.
"Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели", - сказала одна из женщин.
Эвакуированная: после атак ВСУ в Курской области люди задыхались от едкого желтого дыма - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Курской области рассказали, как задыхались от дыма после нападения ВСУ
12 сентября, 08:28
Другая жительница рассказала, что после взрыва был странный дым или пар.
"А потом запах какой-то непонятный", - добавила она.
Информацию местных жительниц уже зафиксировали военные следователи СК РФ.
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области
12 сентября, 15:59
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Будет хуже": в Киеве высказались об ударах по территории России
12 сентября, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьГлушковский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала