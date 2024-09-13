https://ria.ru/20240913/voz-1972498596.html

Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию

Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию - РИА Новости, 13.09.2024

Первая вакцина против оспы обезьян прошла предварительную квалификацию

Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S является первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, прошедших... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:27

2024-09-13T13:27

2024-09-13T13:40

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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S является первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в опубликованном заявлении на сайте ВОЗ. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вакцина MVA-BN станет первой вакциной против оспы, которая будет включена в ее список предварительной квалификации", - сказано в документе.Как уточняет ВОЗ, вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре 2-8°C в течение восьми недель."Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации проанализировала все имеющиеся фактические данные и рекомендовала использовать вакцину MVA-BN в контексте вспышки оспы у лиц с высоким риском заражения. Хотя в настоящее время вакцина MVA-BN не лицензирована для лиц младше 18 лет, эта вакцина может использоваться "не по назначению" у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Это означает, что использование вакцины рекомендуется в условиях вспышек заболеваний, когда польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски", - отмечается в заявлении.Организация ожидает, что предварительное квалификационное одобрение облегчит своевременный и расширенный доступ к этому продукту в сообществах, испытывающих острую потребность в нем, снизит передачу инфекции и поможет сдержать вспышку болезни."Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы является важным шагом в нашей борьбе с этим заболеванием как в контексте нынешних вспышек в Африке, так и в будущем. Сейчас нам необходимо срочно расширить масштабы закупок, пожертвований и внедрения вакцин, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам там, где они необходимы больше всего, наряду с другими инструментами общественного здравоохранения для профилактики инфекций, прекращения передачи инфекции и спасения жизней", - приводятся в документе слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.Ранее Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240823/vaktsiny-1968121962.html

https://radiosputnik.ru/20220526/ospa-1790625421.html

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в мире, здоровье - общество, воз, африка