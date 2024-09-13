Рейтинг@Mail.ru
"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 13.09.2024 (обновлено: 17:29 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html
"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией
"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 13.09.2024
"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией
Россия уничтожила на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней, заявил экс-советник Пентагона Джим Уебб в эфире YouTube-канала The... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:23
2024-09-13T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
министерство обороны сша
нато
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7be684b85e708b680f689f8e7b4ccc11.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия уничтожила на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней, заявил экс-советник Пентагона Джим Уебб в эфире YouTube-канала The Duran."Если посмотреть на количество техники, которую мы отправили на Украину, начиная с ударных беспилотников и заканчивая артиллерийскими системами, даже танками, БМП Bradley, — все эти системы были разработаны для крупной войны с Россией. И что мы сделали? Мы передали Украине наше лучшее вооружение &lt;…&gt; и позволили русским по частям уничтожить эту технику", — отметил он.По словам эксперта, российская армия не только получила доступ к американской технике, но и изучила разработанную тактику войны с ней."И все технологические преимущества, которые мы могли бы использовать в нашем конфликте, если бы он был, теперь утрачены", — констатировал Уебб.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240913/ssha-1972546152.html
https://ria.ru/20240913/zapad-1972531046.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a1c1f5e59e06b42054de9305d920ea45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Сергей Лавров
"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией

Экс-советник Пентагона: Россия лишила США оружия, необходимого для войны с ней

© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия уничтожила на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней, заявил экс-советник Пентагона Джим Уебб в эфире YouTube-канала The Duran.
"Если посмотреть на количество техники, которую мы отправили на Украину, начиная с ударных беспилотников и заканчивая артиллерийскими системами, даже танками, БМП Bradley, — все эти системы были разработаны для крупной войны с Россией. И что мы сделали? Мы передали Украине наше лучшее вооружение <…> и позволили русским по частям уничтожить эту технику", — отметил он.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В США раскрыли, какое американское оружие уничтожит украинцев
Вчера, 15:56
По словам эксперта, российская армия не только получила доступ к американской технике, но и изучила разработанную тактику войны с ней.
«
"И все технологические преимущества, которые мы могли бы использовать в нашем конфликте, если бы он был, теперь утрачены", — констатировал Уебб.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На Западе сделали заявление о масштабной войне
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала