"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией
Экс-советник Пентагона: Россия лишила США оружия, необходимого для войны с ней
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия уничтожила на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней, заявил экс-советник Пентагона Джим Уебб в эфире YouTube-канала The Duran.
"Если посмотреть на количество техники, которую мы отправили на Украину, начиная с ударных беспилотников и заканчивая артиллерийскими системами, даже танками, БМП Bradley, — все эти системы были разработаны для крупной войны с Россией. И что мы сделали? Мы передали Украине наше лучшее вооружение <…> и позволили русским по частям уничтожить эту технику", — отметил он.
По словам эксперта, российская армия не только получила доступ к американской технике, но и изучила разработанную тактику войны с ней.
«
"И все технологические преимущества, которые мы могли бы использовать в нашем конфликте, если бы он был, теперь утрачены", — констатировал Уебб.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
На Западе сделали заявление о масштабной войне
Вчера, 14:59