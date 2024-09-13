https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html

"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией

"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 13.09.2024

"Лучшее вооружение": на Западе рассказали о подготовке к войне с Россией

Россия уничтожила на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней, заявил экс-советник Пентагона Джим Уебб в эфире YouTube-канала The... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:23

2024-09-13T16:23

2024-09-13T17:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия уничтожила на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней, заявил экс-советник Пентагона Джим Уебб в эфире YouTube-канала The Duran."Если посмотреть на количество техники, которую мы отправили на Украину, начиная с ударных беспилотников и заканчивая артиллерийскими системами, даже танками, БМП Bradley, — все эти системы были разработаны для крупной войны с Россией. И что мы сделали? Мы передали Украине наше лучшее вооружение <…> и позволили русским по частям уничтожить эту технику", — отметил он.По словам эксперта, российская армия не только получила доступ к американской технике, но и изучила разработанную тактику войны с ней."И все технологические преимущества, которые мы могли бы использовать в нашем конфликте, если бы он был, теперь утрачены", — констатировал Уебб.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240913/ssha-1972546152.html

https://ria.ru/20240913/zapad-1972531046.html

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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, нато, сергей лавров