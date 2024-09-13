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Воробьев поздравил "НПО машиностроения" с 80-летием - РИА Новости, 13.09.2024
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18:35 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/vorobev--1972592493.html
Воробьев поздравил "НПО машиностроения" с 80-летием
Воробьев поздравил "НПО машиностроения" с 80-летием - РИА Новости, 13.09.2024
Воробьев поздравил "НПО машиностроения" с 80-летием
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны "ВПК "НПО машиностроения", которое расположено в РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:35
2024-09-13T18:35
московская область (подмосковье)
реутов
александр леонов
александр васильев (историк моды)
нпо машиностроения
впк "нпо машиностроения"
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны "ВПК "НПО машиностроения", которое расположено в Реутове, с 80-летним юбилеем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Сегодня я хочу поприветствовать наших ветеранов, заслуженных работников - всех, кто на разных этапах, в разное время вносил очень заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но "НПО машиностроения" и сегодня вносит очень заметный, важный вклад в обороноспособность страны. Продукция соответствует самым передовым стандартам и технологическим решениям. Мне приятно приезжать сюда, общаться с опытными людьми, вокруг которых всегда молодежь", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он поблагодарил гендиректора, генерального конструктора "ВПК "НПО машиностроения" Александра Леонова за поддержку подмосковного колледжа "Энергия", отметив, что не зря лучшие кадры колледжа идут на предприятие. На данный момент корпорация "ВПК "НПО машиностроения", которая входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", обеспечивает вооруженные силы страны новейшими видами военной техники, проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых ракетных комплексов стратегического назначения, а также перспективных видов их боевого оснащения. Торжественная церемония прошла в ДК "Мир", где Воробьев вручил Леонову Орден "За заслуги перед Московской областью" первой степени. Также ордена "За заслуги перед Московской областью" третьей степени удостоен заместитель гендиректора предприятия Юрий Афиногенов, он трудится на предприятии с 1970 года. Кроме того, почетное звание "Заслуженный работник промышленности Московской области" присвоено ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальнику отделения - начальнику одного из отделов Геннадию Савосину, начальнику Центрального конструкторского бюро машиностроения Александру Родину и начальнику механосборочного цеха Евгению Грачеву. Ежегодно "ВПК "НПО машиностроения" наращивает темпы производства. На данный момент на предприятии трудятся 4,5 тысячи человек. С 2016 года 52 сотрудника (молодые ученые и уникальные специалисты) стали участниками областной программы льготной ипотеки.
https://ria.ru/20240913/podmoskove-1972517769.html
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московская область (подмосковье), реутов, александр леонов, александр васильев (историк моды), нпо машиностроения, впк "нпо машиностроения"
Московская область (Подмосковье), Реутов, Александр Леонов, Александр Васильев (историк моды), НПО Машиностроения, ВПК "НПО машиностроения"
Воробьев поздравил "НПО машиностроения" с 80-летием

Воробьев поздравил "НПО машиностроения" с 80-летием

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Андрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны "ВПК "НПО машиностроения", которое расположено в Реутове, с 80-летним юбилеем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Сегодня я хочу поприветствовать наших ветеранов, заслуженных работников - всех, кто на разных этапах, в разное время вносил очень заметный вклад в развитие нашего легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. За 80 лет изменились скорости, многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но "НПО машиностроения" и сегодня вносит очень заметный, важный вклад в обороноспособность страны. Продукция соответствует самым передовым стандартам и технологическим решениям. Мне приятно приезжать сюда, общаться с опытными людьми, вокруг которых всегда молодежь", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
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Он поблагодарил гендиректора, генерального конструктора "ВПК "НПО машиностроения" Александра Леонова за поддержку подмосковного колледжа "Энергия", отметив, что не зря лучшие кадры колледжа идут на предприятие.
На данный момент корпорация "ВПК "НПО машиностроения", которая входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", обеспечивает вооруженные силы страны новейшими видами военной техники, проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых ракетных комплексов стратегического назначения, а также перспективных видов их боевого оснащения.
Торжественная церемония прошла в ДК "Мир", где Воробьев вручил Леонову Орден "За заслуги перед Московской областью" первой степени.
Также ордена "За заслуги перед Московской областью" третьей степени удостоен заместитель гендиректора предприятия Юрий Афиногенов, он трудится на предприятии с 1970 года. Кроме того, почетное звание "Заслуженный работник промышленности Московской области" присвоено ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальнику отделения - начальнику одного из отделов Геннадию Савосину, начальнику Центрального конструкторского бюро машиностроения Александру Родину и начальнику механосборочного цеха Евгению Грачеву.
Ежегодно "ВПК "НПО машиностроения" наращивает темпы производства. На данный момент на предприятии трудятся 4,5 тысячи человек. С 2016 года 52 сотрудника (молодые ученые и уникальные специалисты) стали участниками областной программы льготной ипотеки.
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Московская область (Подмосковье)РеутовАлександр ЛеоновАлександр Васильев (историк моды)НПО МашиностроенияВПК "НПО машиностроения"
 
 
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