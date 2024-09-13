Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией
Володин заявил, что НАТО стала участником конфликта на Украине
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. НАТО стала участником боевых действий на Украине, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", — отметил он.
"Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", — отметил он.
По мнению спикера, США, Германия, Великобритания и Франция, обсуждая удары дальнобойным оружием вглубь России, пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии.
"Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", — заключил Володин.
"Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", — заключил Володин.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются. По словам президента США Джо Байдена, решение пока прорабатывается, а СМИ пишут, что в американской администрации произошел раскол по этой теме.
Как отметил президент России Владимир Путин, страны НАТО не просто обсуждают возможность применения Киевом дальнобойных ракет, а по сути решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. И если это решение будет принято, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул Путин.