https://ria.ru/20240913/volodin-1972430706.html

Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 13.09.2024

Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

НАТО стала участником боевых действий на Украине, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:42

2024-09-13T08:42

2024-09-13T13:48

в мире

россия

украина

вячеслав володин

нато

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. НАТО стала участником боевых действий на Украине, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", — отметил он. По мнению спикера, США, Германия, Великобритания и Франция, обсуждая удары дальнобойным оружием вглубь России, пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии. "Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", — заключил Володин. Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются. По словам президента США Джо Байдена, решение пока прорабатывается, а СМИ пишут, что в американской администрации произошел раскол по этой теме. Как отметил президент России Владимир Путин, страны НАТО не просто обсуждают возможность применения Киевом дальнобойных ракет, а по сути решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. И если это решение будет принято, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html

https://ria.ru/20240913/mask-1972415209.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вячеслав володин, нато, сша, вооруженные силы украины