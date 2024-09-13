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Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 13.09.2024
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08:42 13.09.2024 (обновлено: 13:48 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/volodin-1972430706.html
Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией
Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 13.09.2024
Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией
НАТО стала участником боевых действий на Украине, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:42
2024-09-13T13:48
в мире
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. НАТО стала участником боевых действий на Украине, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", — отметил он. По мнению спикера, США, Германия, Великобритания и Франция, обсуждая удары дальнобойным оружием вглубь России, пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии. "Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", — заключил Володин. Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются. По словам президента США Джо Байдена, решение пока прорабатывается, а СМИ пишут, что в американской администрации произошел раскол по этой теме. Как отметил президент России Владимир Путин, страны НАТО не просто обсуждают возможность применения Киевом дальнобойных ракет, а по сути решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. И если это решение будет принято, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html
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в мире, россия, украина, вячеслав володин, нато, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вячеслав Володин, НАТО, США, Вооруженные силы Украины
Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

Володин заявил, что НАТО стала участником конфликта на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. НАТО стала участником боевых действий на Украине, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", — отметил он.
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По мнению спикера, США, Германия, Великобритания и Франция, обсуждая удары дальнобойным оружием вглубь России, пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии.

"Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", — заключил Володин.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются. По словам президента США Джо Байдена, решение пока прорабатывается, а СМИ пишут, что в американской администрации произошел раскол по этой теме.
Как отметил президент России Владимир Путин, страны НАТО не просто обсуждают возможность применения Киевом дальнобойных ракет, а по сути решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. И если это решение будет принято, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул Путин.
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