https://ria.ru/20240913/vertolet-1972434006.html
Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет
Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет - РИА Новости, 13.09.2024
Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет
Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет, машина получила новые двигатели и новый комплекс радиоэлектронного оборудования, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:22
2024-09-13T09:22
2024-09-13T09:22
новое оружие россии
безопасность
владимир артяков
ростех
кумертауское авиационное производственное предприятие
вертолеты россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет, машина получила новые двигатели и новый комплекс радиоэлектронного оборудования, сообщили в "Ростехе". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" поднял в воздух первый серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М. Машина получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для полетов в темное время суток", - говорится в сообщении. Уточняется, что первый полет серийного образца прошел на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия холдинга "Вертолеты России". "Ка-32А11М выполнил контрольное висение и ряд маневров, в которых были подтверждены устойчивость и управляемость вертолета, а также работоспособность модернизированного оборудования", - сообщили в госкорпорации. По словам генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова, модификация обладает увеличенными возможностями при аварийно-спасательных операциях, высотно-монтажных работах, борьбе с пожарами на горной и равнинной местности, а также в городах.
https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир артяков, ростех, кумертауское авиационное производственное предприятие, вертолеты россии
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Артяков, Ростех, Кумертауское авиационное производственное предприятие, Вертолеты России
Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет
"Ростех": Ка-32А11М с новыми двигателями и электроникой совершил первый полет