https://ria.ru/20240913/vertolet-1972434006.html

Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет

Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет - РИА Новости, 13.09.2024

Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет

Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет, машина получила новые двигатели и новый комплекс радиоэлектронного оборудования, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:22

2024-09-13T09:22

2024-09-13T09:22

новое оружие россии

безопасность

владимир артяков

ростех

кумертауское авиационное производственное предприятие

вертолеты россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет, машина получила новые двигатели и новый комплекс радиоэлектронного оборудования, сообщили в "Ростехе". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" поднял в воздух первый серийный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М. Машина получила новые двигатели с системой автоматического управления и новый комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для полетов в темное время суток", - говорится в сообщении. Уточняется, что первый полет серийного образца прошел на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия холдинга "Вертолеты России". "Ка-32А11М выполнил контрольное висение и ряд маневров, в которых были подтверждены устойчивость и управляемость вертолета, а также работоспособность модернизированного оборудования", - сообщили в госкорпорации. По словам генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова, модификация обладает увеличенными возможностями при аварийно-спасательных операциях, высотно-монтажных работах, борьбе с пожарами на горной и равнинной местности, а также в городах.

https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир артяков, ростех, кумертауское авиационное производственное предприятие, вертолеты россии