https://ria.ru/20240913/verf-1972402341.html

Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск

Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск - РИА Новости, 13.09.2024

Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в пятницу совершит рабочую поездку в Петрозаводск. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:10

2024-09-13T00:10

2024-09-13T00:10

россия

петрозаводск

республика карелия

николай патрушев

артур парфенчиков

владимир путин

политика

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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в пятницу совершит рабочую поездку в Петрозаводск. Как сообщили журналистам в аппарате Патрушева, он "проконтролирует ход модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания первой в России цифровой верфи на ОССЗ, проведет совещание, посвященное реализации инвестиционного проекта глубокой модернизации судостроительного завода". Планируется, что Патрушев также примет участие в открытии завода строительных материалов и проведет рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. По решению президента России Владимира Путина с 2017 года в Карелии реализуется проект модернизации АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" с созданием цифровой верфи. Решение о начале проекта было принято в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, которую возглавлял Николай Патрушев. Этот проект успешно завершается, отметил Патрушев в конце августа нынешнего года, выступая на совещании по подготовке кадров для судостроения в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

https://ria.ru/20240907/starovoyt-1971097193.html

https://ria.ru/20240910/putin-1971801130.html

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россия, петрозаводск, республика карелия, николай патрушев, артур парфенчиков, владимир путин, политика