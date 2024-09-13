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Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск - РИА Новости, 13.09.2024
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00:10 13.09.2024
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Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск
Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск - РИА Новости, 13.09.2024
Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в пятницу совершит рабочую поездку в Петрозаводск. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:10
2024-09-13T00:10
россия
петрозаводск
республика карелия
николай патрушев
артур парфенчиков
владимир путин
политика
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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в пятницу совершит рабочую поездку в Петрозаводск. Как сообщили журналистам в аппарате Патрушева, он "проконтролирует ход модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания первой в России цифровой верфи на ОССЗ, проведет совещание, посвященное реализации инвестиционного проекта глубокой модернизации судостроительного завода". Планируется, что Патрушев также примет участие в открытии завода строительных материалов и проведет рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. По решению президента России Владимира Путина с 2017 года в Карелии реализуется проект модернизации АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" с созданием цифровой верфи. Решение о начале проекта было принято в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, которую возглавлял Николай Патрушев. Этот проект успешно завершается, отметил Патрушев в конце августа нынешнего года, выступая на совещании по подготовке кадров для судостроения в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
https://ria.ru/20240907/starovoyt-1971097193.html
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россия, петрозаводск, республика карелия, николай патрушев, артур парфенчиков, владимир путин, политика
Россия, Петрозаводск, Республика Карелия, Николай Патрушев, Артур Парфенчиков, Владимир Путин, Политика
Патрушев совершит рабочую поездку в Петрозаводск

Патрушев в Петрозаводске проверит, как создается первая в России цифровая верфь

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в пятницу совершит рабочую поездку в Петрозаводск.
Как сообщили журналистам в аппарате Патрушева, он "проконтролирует ход модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания первой в России цифровой верфи на ОССЗ, проведет совещание, посвященное реализации инвестиционного проекта глубокой модернизации судостроительного завода".
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Планируется, что Патрушев также примет участие в открытии завода строительных материалов и проведет рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
По решению президента России Владимира Путина с 2017 года в Карелии реализуется проект модернизации АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" с созданием цифровой верфи. Решение о начале проекта было принято в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, которую возглавлял Николай Патрушев.
Этот проект успешно завершается, отметил Патрушев в конце августа нынешнего года, выступая на совещании по подготовке кадров для судостроения в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
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