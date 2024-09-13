https://ria.ru/20240913/uregulirovanie-1972422029.html
Глава Минобороны КНР призвал избегать двойных стандартов
Глава Минобороны КНР призвал избегать двойных стандартов - РИА Новости, 13.09.2024
Глава Минобороны КНР призвал избегать двойных стандартов
Министр обороны КНР Дун Цзюнь на открытии Сяншаньского форума по безопасности в пятницу призвал быть справедливыми, не преследовать геополитические интересы и... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:35
2024-09-13T06:35
2024-09-13T06:35
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дун цзюнь
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Министр обороны КНР Дун Цзюнь на открытии Сяншаньского форума по безопасности в пятницу призвал быть справедливыми, не преследовать геополитические интересы и избегать двойных стандартов при урегулировании конфликтов на Украине и в Газе. "Для решения проблемы необходимо сначала осознать ее изначальную причину и истинную картину, найти направление и ключ к урегулированию", - заявил Дун Цзюнь, говоря об украинском кризисе и палестино-израильском конфликте. По его словам, "главное - быть справедливым, не преследовать геополитические интересы и избегать двойных стандартов, чтобы завоевать доверие всех сторон, добиться большего консенсуса и создать более благоприятные условия для сторон, мирных переговоров и мирного урегулирования". "Необходимо разработать концепцию устранения как симптомов, так и коренных причин, простых решений сложных проблем не бывает, чтобы урегулировать кризисы, необходимо анализировать коренные причины и находить суть противоречий", - отметил он. Вместе с тем он подчеркнул необходимость сосредоточиться на решении актуальных задач и предотвращении распространения гуманитарных катастроф, но также активно исследовать коренные причины и стремиться к устранению почвы, на которой зародилась нестабильность, и достижению долгосрочного мира и стабильности в регионе.
https://ria.ru/20240913/kitay-1972421933.html
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в мире, китай, украина, дун цзюнь
В мире, Китай, Украина, Дун Цзюнь
Глава Минобороны КНР призвал избегать двойных стандартов
МО КНР: не надо искать геополитические интересы при урегулировании на Украине
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Министр обороны КНР Дун Цзюнь на открытии Сяншаньского форума по безопасности в пятницу призвал быть справедливыми, не преследовать геополитические интересы и избегать двойных стандартов при урегулировании конфликтов на Украине и в Газе.
"Для решения проблемы необходимо сначала осознать ее изначальную причину и истинную картину, найти направление и ключ к урегулированию", - заявил Дун Цзюнь, говоря об украинском кризисе и палестино-израильском конфликте.
По его словам, "главное - быть справедливым, не преследовать геополитические интересы и избегать двойных стандартов, чтобы завоевать доверие всех сторон, добиться большего консенсуса и создать более благоприятные условия для сторон, мирных переговоров и мирного урегулирования".
"Необходимо разработать концепцию устранения как симптомов, так и коренных причин, простых решений сложных проблем не бывает, чтобы урегулировать кризисы, необходимо анализировать коренные причины и находить суть противоречий", - отметил он.
Вместе с тем он подчеркнул необходимость сосредоточиться на решении актуальных задач и предотвращении распространения гуманитарных катастроф, но также активно исследовать коренные причины и стремиться к устранению почвы, на которой зародилась нестабильность, и достижению долгосрочного мира и стабильности в регионе.