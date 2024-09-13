Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ
ОВЦС: Македонская православная церковь выразила поддержку главе УПЦ
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Македонская православная церковь раскритиковала принятый украинским парламентом закон о запрете Украинской православной церкви и выразила поддержку главе УПЦ, сообщил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, ссылаясь на решение синода Македонской церкви.
Отмечается, что заседание синода Македонской церкви прошло 12 сентября.
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"Особое внимание Синод уделил положению сестринской Украинской православной церкви в связи с принятием Верховной радой Украины закона, предусматривающего запрет УПЦ, в результате чего, как отмечается в сообщении о заседании, "миллионы верующих, посещающих храмы этой Церкви, лишены своих основных прав религиозной принадлежности, исповедания своей веры и совершения богослужений", - привели в ОВЦС слова из документа.
Священный Синод Македонской православной церкви выразил молитвенную поддержку предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, а также "собратьям-архипастырям и её верному народу", и пообещал молиться, чтобы Господь "дал им силы выстоять и преодолеть эти испытания".
Рада в августе приняла закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ - самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
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