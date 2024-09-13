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Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 13.09.2024
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Религия
 
16:45 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html
Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ
Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 13.09.2024
Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ
Македонская православная церковь раскритиковала принятый украинским парламентом закон о запрете Украинской православной церкви и выразила поддержку главе УПЦ,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:45
2024-09-13T16:45
религия
справки
украина
россия
украинская православная церковь
московский патриархат
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Македонская православная церковь раскритиковала принятый украинским парламентом закон о запрете Украинской православной церкви и выразила поддержку главе УПЦ, сообщил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, ссылаясь на решение синода Македонской церкви. Отмечается, что заседание синода Македонской церкви прошло 12 сентября. "Особое внимание Синод уделил положению сестринской Украинской православной церкви в связи с принятием Верховной радой Украины закона, предусматривающего запрет УПЦ, в результате чего, как отмечается в сообщении о заседании, "миллионы верующих, посещающих храмы этой Церкви, лишены своих основных прав религиозной принадлежности, исповедания своей веры и совершения богослужений", - привели в ОВЦС слова из документа. Священный Синод Македонской православной церкви выразил молитвенную поддержку предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, а также "собратьям-архипастырям и её верному народу", и пообещал молиться, чтобы Господь "дал им силы выстоять и преодолеть эти испытания". Рада в августе приняла закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ - самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
https://ria.ru/20240903/upts-1970366960.html
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справки, украина, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Справки, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ

ОВЦС: Македонская православная церковь выразила поддержку главе УПЦ

CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk / Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk /
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Македонская православная церковь раскритиковала принятый украинским парламентом закон о запрете Украинской православной церкви и выразила поддержку главе УПЦ, сообщил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, ссылаясь на решение синода Македонской церкви.
Отмечается, что заседание синода Македонской церкви прошло 12 сентября.
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"Особое внимание Синод уделил положению сестринской Украинской православной церкви в связи с принятием Верховной радой Украины закона, предусматривающего запрет УПЦ, в результате чего, как отмечается в сообщении о заседании, "миллионы верующих, посещающих храмы этой Церкви, лишены своих основных прав религиозной принадлежности, исповедания своей веры и совершения богослужений", - привели в ОВЦС слова из документа.
Священный Синод Македонской православной церкви выразил молитвенную поддержку предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, а также "собратьям-архипастырям и её верному народу", и пообещал молиться, чтобы Господь "дал им силы выстоять и преодолеть эти испытания".
Рада в августе приняла закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ - самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
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РелигияСправкиУкраинаРоссияУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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