https://ria.ru/20240913/ukraine-1972631907.html

В Раде заявили о массовом отказе украинцев от гражданства

В Раде заявили о массовом отказе украинцев от гражданства - РИА Новости, 13.09.2024

В Раде заявили о массовом отказе украинцев от гражданства

Сотни тысяч граждан Украины, выехавших за пределы страны, подали заявления о выходе из гражданства, заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T23:36

2024-09-13T23:36

2024-09-13T23:37

в мире

украина

киев

николай княжицкий

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сотни тысяч граждан Украины, выехавших за пределы страны, подали заявления о выходе из гражданства, заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий. "У нас катастрофа... Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства.. Есть люди, которые давно были за границами Украины, у них было по два паспорта, они просто отказываются от украинских паспортов", - заявил Княжицкий в эфире украинского Youtubе-канала "Говорит большой Львов". Причиной этого Княжицкий считает отказ Киева предоставлять консульские услуги гражданам за границей, который был впоследствии отменен. Как считает депутат, как раз из-за массовых отказов от гражданства. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. В конце июля центр обслуживания "Паспортный сервис" заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые обновили свои военно-учетные данные. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972190613.html

https://ria.ru/20240910/wsj-1971764285.html

https://ria.ru/20240910/bouz-1971947857.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, николай княжицкий, верховная рада украины