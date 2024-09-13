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Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания - РИА Новости, 13.09.2024
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19:42 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972606343.html
Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания
Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания - РИА Новости, 13.09.2024
Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания
Международная аудиторская компания из "Большой четверки" примет участие в аудите работы минобороны Украины, в том числе деятельность руководства ведомства,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:42
2024-09-13T19:42
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международная аудиторская компания из "Большой четверки" примет участие в аудите работы минобороны Украины, в том числе деятельность руководства ведомства, заявили в пресс-службе ведомства. В "Большую четверку" входят Pricewaterhouse Coopers LLP, Ernst &amp; Young, KPMG и Deloitte &amp; Touche LLP. Конкретную фирму, подписавшую меморандум, в ведомстве не называют. "Минобороны и аудиторская компания из "Большой четверки" заключили меморандум о поддержке проведения функционального аудита оборонного ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Сообщается, что аудит охватит внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны Рустема Умерова и его заместителей. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, министерство обороны украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины
Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания

Аудитор из "Большой четверки" проведет проверку работы Минобороны Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международная аудиторская компания из "Большой четверки" примет участие в аудите работы минобороны Украины, в том числе деятельность руководства ведомства, заявили в пресс-службе ведомства.
В "Большую четверку" входят Pricewaterhouse Coopers LLP, Ernst & Young, KPMG и Deloitte & Touche LLP. Конкретную фирму, подписавшую меморандум, в ведомстве не называют.
"Минобороны и аудиторская компания из "Большой четверки" заключили меморандум о поддержке проведения функционального аудита оборонного ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Сообщается, что аудит охватит внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны Рустема Умерова и его заместителей.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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