https://ria.ru/20240913/ukraina-1972606343.html

Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания

Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания - РИА Новости, 13.09.2024

Минобороны Украины проверит международная аудиторская компания

Международная аудиторская компания из "Большой четверки" примет участие в аудите работы минобороны Украины, в том числе деятельность руководства ведомства,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:42

2024-09-13T19:42

2024-09-13T19:42

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международная аудиторская компания из "Большой четверки" примет участие в аудите работы минобороны Украины, в том числе деятельность руководства ведомства, заявили в пресс-службе ведомства. В "Большую четверку" входят Pricewaterhouse Coopers LLP, Ernst & Young, KPMG и Deloitte & Touche LLP. Конкретную фирму, подписавшую меморандум, в ведомстве не называют. "Минобороны и аудиторская компания из "Большой четверки" заключили меморандум о поддержке проведения функционального аудита оборонного ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Сообщается, что аудит охватит внутренние процессы работы министерства, включая деятельность министра обороны Рустема Умерова и его заместителей. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972483540.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, министерство обороны украины