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Финляндия и Швеция разрешают ВСУ бить своим оружием по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
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18:08 13.09.2024 (обновлено: 18:09 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972585340.html
Финляндия и Швеция разрешают ВСУ бить своим оружием по России, сообщили СМИ
Финляндия и Швеция разрешают ВСУ бить своим оружием по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
Финляндия и Швеция разрешают ВСУ бить своим оружием по России, сообщили СМИ
Оружие, поставляемое Украине от Швеции и Финляндии, не имеет ограничений в территории применения, сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявления... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:08
2024-09-13T18:09
россия
нато
финляндия
швеция
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Оружие, поставляемое Украине от Швеции и Финляндии, не имеет ограничений в территории применения, сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявления министров иностранных дел Финляндии и Швеции Элины Валтонен и Марии Мальмер Стенергард. "Единственное ограничение заключается в том, чтобы оружие применялось в рамках международного права", - приводит цитату Валтонен Yle. По данным телеканала, новая глава шведского МИД Стенергард не ограничила область применения оружия территорией Украины. Как подчеркивает телерадиокомпания, оружие может быть использовано также и для ударов по российской территории. Мария Мальмер Стенергард была назначена новым главой МИД Швеции 10 сентября. Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил общественному вещателю Yle, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет озвученное разрешение Киеву наносить удары по российской территории финским оружием. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html
https://ria.ru/20240913/ek-1972513497.html
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россия, нато, финляндия, швеция, в мире, вооруженные силы украины
Россия, НАТО, Финляндия, Швеция, В мире, Вооруженные силы Украины
Финляндия и Швеция разрешают ВСУ бить своим оружием по России, сообщили СМИ

MTV: поставляемое Украине оружие не имеет ограничений в территории применения

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Оружие, поставляемое Украине от Швеции и Финляндии, не имеет ограничений в территории применения, сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявления министров иностранных дел Финляндии и Швеции Элины Валтонен и Марии Мальмер Стенергард.
"Единственное ограничение заключается в том, чтобы оружие применялось в рамках международного права", - приводит цитату Валтонен Yle.
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Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов
Вчера, 12:47
По данным телеканала, новая глава шведского МИД Стенергард не ограничила область применения оружия территорией Украины. Как подчеркивает телерадиокомпания, оружие может быть использовано также и для ударов по российской территории.
Мария Мальмер Стенергард была назначена новым главой МИД Швеции 10 сентября.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил общественному вещателю Yle, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет озвученное разрешение Киеву наносить удары по российской территории финским оружием.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Вчера, 14:08
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Вчера, 14:59
 
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