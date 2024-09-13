На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина
Филиппо призвал Францию прислушаться к предупреждению Путина по Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Франция должна прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина по Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — написал он.
"Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — написал он.
Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.