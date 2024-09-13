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На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 13.09.2024 (обновлено: 14:09 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972503114.html
На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина
На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина - РИА Новости, 13.09.2024
На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина
Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — написал он. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:41
2024-09-13T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
франция
нато
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Франция должна прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина по Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — написал он. Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Франция, НАТО
На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина

Филиппо призвал Францию прислушаться к предупреждению Путина по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Франция должна прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина по Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияФранцияНАТО
 
 
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