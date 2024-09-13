https://ria.ru/20240913/ukraina-1972503114.html

На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина

На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина - РИА Новости, 13.09.2024

На Западе выступили с призывом после предупреждения Путина

Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — написал он. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:41

2024-09-13T13:41

2024-09-13T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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франция

нато

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Франция должна прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина по Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — написал он. Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html

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россия

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в мире, владимир путин, россия, франция, нато