Рейтинг@Mail.ru
Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972496596.html
Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск
Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск - РИА Новости, 13.09.2024
Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск
Страны Запада готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств противовоздушной обороны, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:19
2024-09-13T13:19
польша
дональд туск
энтони блинкен
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Страны Запада готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств противовоздушной обороны, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Украина не может оставаться бессильна и беззащитна по отношению к нарастающей воздушной угрозе со стороны России. Конечно, в интересе Запада и в интересе Польши, в интересе нашей безопасности, чтобы Украина во время этой войны была оснащена как можно лучше, и чтобы она могла как можно успешнее защищать украинское небо", - сказал Туск. Он проинформировал, что обсуждал данный вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посетил Варшаву в четверг по дороге из Киева. "Я провел длинный разговор на эту тему с госсекретарем США Блинкеном, мы в контакте с другими руководителями, и я должен сказать, что солидарность Запада в этом вопросе все более сильна. Надо ожидать со стороны наших союзников, всего западного света более интенсивной помощи для Украины", - сказал польский премьер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972222910.html
https://ria.ru/20240911/polsha-1972095660.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, дональд туск, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, в мире
Польша, Дональд Туск, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск

Туск: Запад готовится интенсифицировать поставки средств ПВО на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Страны Запада готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств противовоздушной обороны, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Украина не может оставаться бессильна и беззащитна по отношению к нарастающей воздушной угрозе со стороны России. Конечно, в интересе Запада и в интересе Польши, в интересе нашей безопасности, чтобы Украина во время этой войны была оснащена как можно лучше, и чтобы она могла как можно успешнее защищать украинское небо", - сказал Туск.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
У Варшавы нет желания защищать Украину, заявил глава МИД Польши
12 сентября, 09:38
Он проинформировал, что обсуждал данный вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посетил Варшаву в четверг по дороге из Киева.
"Я провел длинный разговор на эту тему с госсекретарем США Блинкеном, мы в контакте с другими руководителями, и я должен сказать, что солидарность Запада в этом вопросе все более сильна. Надо ожидать со стороны наших союзников, всего западного света более интенсивной помощи для Украины", - сказал польский премьер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Польше рассказали, кто может разрешить Украине наносить удары по России
11 сентября, 14:34
 
ПольшаДональд ТускЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала