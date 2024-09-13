https://ria.ru/20240913/ukraina-1972496596.html

Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск

Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск - РИА Новости, 13.09.2024

Запад начнет активнее поставлять Киеву средства ПВО, заявил Туск

Страны Запада готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств противовоздушной обороны, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:19

2024-09-13T13:19

2024-09-13T13:19

польша

дональд туск

энтони блинкен

нато

вооруженные силы украины

в мире

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ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Страны Запада готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств противовоздушной обороны, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Украина не может оставаться бессильна и беззащитна по отношению к нарастающей воздушной угрозе со стороны России. Конечно, в интересе Запада и в интересе Польши, в интересе нашей безопасности, чтобы Украина во время этой войны была оснащена как можно лучше, и чтобы она могла как можно успешнее защищать украинское небо", - сказал Туск. Он проинформировал, что обсуждал данный вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посетил Варшаву в четверг по дороге из Киева. "Я провел длинный разговор на эту тему с госсекретарем США Блинкеном, мы в контакте с другими руководителями, и я должен сказать, что солидарность Запада в этом вопросе все более сильна. Надо ожидать со стороны наших союзников, всего западного света более интенсивной помощи для Украины", - сказал польский премьер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972222910.html

https://ria.ru/20240911/polsha-1972095660.html

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польша, дональд туск, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, в мире