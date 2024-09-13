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В Раде заявили о потере доверия к сотрудникам военкоматов - РИА Новости, 13.09.2024
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12:36 13.09.2024 (обновлено: 12:37 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972483540.html
В Раде заявили о потере доверия к сотрудникам военкоматов
В Раде заявили о потере доверия к сотрудникам военкоматов - РИА Новости, 13.09.2024
В Раде заявили о потере доверия к сотрудникам военкоматов
Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что жители Украины потеряли доверие к сотрудникам военкоматов из-за случаев силовой мобилизации. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:36
2024-09-13T12:37
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что жители Украины потеряли доверие к сотрудникам военкоматов из-за случаев силовой мобилизации. "Нет доверия к ТЦК (военкоматам - ред.) от слова "совсем". Это люди, которых сейчас чаще называют вредителями… Им люди просто не верят, потому что видят постоянно этот треш, как они хватают людей и угрозами, принуждением пытаются загнать в армию... Это не имеет смысла, потому что там не количество нужно, а качество", - сказал Мазурашу в комментарии изданию Новости.LIVE, добавив, что сотрудникам военкоматов нужно прекратить "охоту на людей". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972190613.html
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4.7
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о потере доверия к сотрудникам военкоматов

Депутат Рады Мазурашу: украинцы потеряли доверие к сотрудникам военкоматов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что жители Украины потеряли доверие к сотрудникам военкоматов из-за случаев силовой мобилизации.
"Нет доверия к ТЦК (военкоматам - ред.) от слова "совсем". Это люди, которых сейчас чаще называют вредителями… Им люди просто не верят, потому что видят постоянно этот треш, как они хватают людей и угрозами, принуждением пытаются загнать в армию... Это не имеет смысла, потому что там не количество нужно, а качество", - сказал Мазурашу в комментарии изданию Новости.LIVE, добавив, что сотрудникам военкоматов нужно прекратить "охоту на людей".
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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