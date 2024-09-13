https://ria.ru/20240913/ukraina-1972456288.html

США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине

США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024

США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине

США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:11

2024-09-13T11:11

2024-09-13T11:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун". "Возможность использования (Пентагоном) 5,8 миллиарда долларов в рамках президентской программы передачи вооружений (PDA) истечет", - говорится в сообщении. Впрочем, чиновники, на которых ссылается агентство, выразили надежду, что полномочия государственных ведомств на финансирование их программ будут продлены законодателями на год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато