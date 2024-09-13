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США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972456288.html
США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине
США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине - РИА Новости, 13.09.2024
США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине
США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:11
2024-09-13T11:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун". "Возможность использования (Пентагоном) 5,8 миллиарда долларов в рамках президентской программы передачи вооружений (PDA) истечет", - говорится в сообщении. Впрочем, чиновники, на которых ссылается агентство, выразили надежду, что полномочия государственных ведомств на финансирование их программ будут продлены законодателями на год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, НАТО
США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Украине

AP: США в случае шатдауна в октябре теряют возможность оперативно помогать Киеву

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун".
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"Возможность использования (Пентагоном) 5,8 миллиарда долларов в рамках президентской программы передачи вооружений (PDA) истечет", - говорится в сообщении.
Впрочем, чиновники, на которых ссылается агентство, выразили надежду, что полномочия государственных ведомств на финансирование их программ будут продлены законодателями на год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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