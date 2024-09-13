https://ria.ru/20240913/ukraina-1972454254.html
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России - РИА Новости, 13.09.2024
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что в соответствии с международным правом страны ЕС сами на двусторонней основе решают, разрешать ли Украине... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:57
2024-09-13T10:57
2024-09-13T10:57
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что в соответствии с международным правом страны ЕС сами на двусторонней основе решают, разрешать ли Украине использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по России. "Все, кто поставляют оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право... В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнеры на двусторонней основе обсуждают (с Украиной - ред.), что можно делать с их оружием, это от них зависит", - сказал Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой. Глава минобороны ФРГ отказался комментировать высказывания властей Великобритании и США на тему дальнобойного оружия, заявив, что "не ему судить, о чем они говорят". Премьер Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ.
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РИА Новости
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Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Писториус: страны ЕС сами решают, может ли Киев использовать их оружие против РФ