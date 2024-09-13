https://ria.ru/20240913/ukraina-1972449252.html

"Чревато". На Западе испугались последствий нового плана против России

"Чревато". На Западе испугались последствий нового плана против России - РИА Новости, 13.09.2024

"Чревато". На Западе испугались последствий нового плана против России

Если Запад позволит Киеву бить ракетами вглубь России, то велик риск, что это приведет к серьезной эскалации конфликта, пишет Guardian. "Это чревато... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:34

2024-09-13T10:34

2024-09-13T10:34

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Если Запад позволит Киеву бить ракетами вглубь России, то велик риск, что это приведет к серьезной эскалации конфликта, пишет Guardian. "Это чревато многочисленными рисками. Разрешение Украине запускать ракеты западного производства вглубь российской территории может иметь драматические политические последствия для вооруженного конфликта", — говорится в публикации. В статье обращается внимание на серьезные проблемы, которые могут возникнуть, если Киев допустит просчет при использовании таких ракет, что приведет к гибели большого количества мирного населения. Кроме того, запасы этих боеприпасов невелики, поэтому в США сомневаются, что они смогут переломить ситуацию, пишет издание. Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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