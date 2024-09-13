https://ria.ru/20240913/ukraina-1972425933.html

СМИ раскрыли, как разрешение на удары вглубь России повлияет на Украину

СМИ раскрыли, как разрешение на удары вглубь России повлияет на Украину - РИА Новости, 13.09.2024

СМИ раскрыли, как разрешение на удары вглубь России повлияет на Украину

Неназванные американские чиновники высказывают опасения по поводу того, что ослабление ограничений по ударам ВСУ западным оружием вглубь территории РФ станет... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:30

2024-09-13T07:30

2024-09-13T07:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

джо байден

кир стармер

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Неназванные американские чиновники высказывают опасения по поводу того, что ослабление ограничений по ударам ВСУ западным оружием вглубь территории РФ станет лишь краткосрочным "симптоматическим лечением" для глубоких проблем, с которыми Украина сталкивается на фронте, пишет издание Wall Street Journal. Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Главной интригой предстоящего события остается вопрос о том, дадут ли США и Британия разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории за пределами Крыма и присоединившихся регионов, на которые не распространяется подобное ограничение. Издание полагает, что возможное решение об ослаблении ограничений по оружию для Украины представляет собой поддержку дорогого конфликта "на истощение". "Американские чиновники опасаются, что ослабление ограничений по оружию может стать краткосрочным симптоматическим лечением для намного более глубоких проблем, с которыми Украина сталкивается на фронте", - говорится в сообщении издания. Ранее в сентябре Wall Street Journal уже писала, что Вооруженные силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, а украинские военные, которые находятся вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), жалуются на дефицит артиллерии и недостаток хорошо обученных солдат. Газета также утверждает, что высокопоставленные советники Байдена не питают иллюзий по поводу того, что Украина может победить в конфликте к 20 января, когда новый президент США вступит в свои полномочия. Как заявил Wall Street Journal неназванный высокопоставленный чиновник в администрации президента США, цель политики Вашингтона заключается в том, чтобы "улучшить стратегическую позицию Украины... до конца (президентского - ред.) срока". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240913/zapad-1972419254.html

https://ria.ru/20240913/ssha-1972408074.html

https://ria.ru/20240913/nato-1972421633.html

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россия, украина, сша, джо байден, кир стармер, вооруженные силы украины, нато, владимир путин